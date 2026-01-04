'कश्मीर में नहीं चलने देंगे हिंदुत्व', महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का विवादित बयान, बोलीं-, भारत माता...
इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर में हिंदुत्व न चलने देने और 'भारत माता की जय' व 'जय श्री राम' बोलने पर मजबूर न करने का विवादास्पद बयान दिया। भाजपा और बजरंग द ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि हम कश्मीर में हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि आप हमें भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इल्तिजा के बयान पर भाजपा और बजरंग दल समेत कई संगठनों ने कड़ा एतराज जताया।
भाजपा नेता हरि दत्त शिशु ने कहा कि इल्तिजा कश्मीर में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात भारत माता के कश्मीर में जयघोष की तो वह पूरी वादी में गूंज रहा है। उन्हें उनकी मां महबूबा का वह बयान याद होगा कि अनुच्छेद 370 हटाने पर कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा।
तलाशने पड़ रहे पीडीपी का झंडा उठाने वाले लोग
अनुच्छेद हटा और आज कश्मीर में पीडीपी का झंडा उठाने वाले तलाशने पड़ रहे हैं। चारों तरफ तिरंग ही तिरंगा नजर आता है।इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर के लावेपोरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं।
पत्रकारों ने इल्तिजा से जब जम्मू में गत दिनों एक क्रिकेट प्रतियोगिता में कश्मीर के खिलाड़ी द्वारा अपनी हेलमेट पर फलस्तीन का झंडा लगाने की घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां बात करने की इजाजत नहीं है। फलस्तीन की बात करने में, वहां हो रहे जुल्म पर एतराज जताने पर भी यहां रोका जाता है।
