गुलमर्ग में बर्फ से ढकी सड़कों पर लापरवाही से खतरनाक स्टंट करने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज, वाहन जब्त

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ से ढकी सड़कों पर लापरवाही से खतरनाक स्टंट करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस हरकत से व्यस्त पर्यटन स्थल गुलमर्ग में पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

गुलमर्ग पुलिस स्टेशन ने इमादुर रहमान मियां (मोलवी स्टाप, लाल बाजार, श्रीनगर निवासी) और अलमदार कालोनी, लाल बाजार, श्रीनगर निवासी मुनजरीन कुल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को बर्फ से ढकी सड़कों पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए पकड़ा, जिससे फिसलन भरी परिस्थितियों में क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों के लिए जानलेवा स्थिति पैदा हो गई थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को बर्फ से ढकी सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, जिससे फिसलन भरी सड़कों पर आवागमन करने वाले लोगों के लिए जानलेवा स्थिति पैदा हो गई। घटना में शामिल वाहनों, जिनके पंजीकरण नंबर जेके-01बीबी-3417 और जेके -01एबी-5151 हैं, को मौके पर ही जब्त कर लिया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

एक पर पहले भी हो चुका है मामला दर्ज अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों में से एक कथित तौर पर सोशल मीडिया कर्मचारी है और इससे पहले भी बडगाम पुलिस ने उसे यूसमर्ग क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हरे-भरे घास के मैदानों व चरागाहों पर वाहन चलाने के लिए बुक किया था, जो उसके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के पैटर्न को उजागर करता है।



कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अलावा, पुलिस ने बताया कि आरोपियों को इस तरह के स्टंट के खतरों के बारे में समझाया गया और उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि वे ऐसा व्यवहार न दोहराएं।