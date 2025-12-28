कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, बारामुला में ग्रेनेड बरामद; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के जोगियारशीरी में पुलिस के गश्ती दल ने एक ग्रेनेड बरामद किया है। पुलिस ने ग्रेनेड को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में संभावित आतंकी गतिविधि की आशंका बढ़ गई है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां बारीकी से नजर रख रही हैं।

सोपोर में भी IED बरामद इससे पहले शनिवार को भी सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सड़क किनारे एक संदिग्ध वस्तु बरामद कर उसे नष्ट कर दिया था। इसके खतरनाक विस्फोटक (IED) होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार, सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ सुबह सोपोर और हयगाम इलाके में घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया।

3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार इसी दौरान उन्हें चूरा इलाके में एक बाग में संदिग्ध वस्तु नजर आई। उसका मुआयना करने पर उसके आईईडी होने का संदेह हुआ। सुरक्षाबलों ने बम निरोधक दस्ते को बुलाकर उसे नष्ट कर करा दिया। इसी बीच, शोपियां में पुलिस ने आतंकियों के तीन ओवरग्राउंड वर्कर्स को पीएसए के तहत गिरफ्तार भी किया।

35 आतंकियों की तलाश जारी दरअसल, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ जम्मू संभाग में 35 पाकिस्तानी आतंकियों के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, सक्रिय आतंकियों की संख्या को लेकर अभी कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है। सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन्हें जल्द काबू नहीं किया गया, तो कश्मीर घाटी में इनकी संख्या दोगुनी हो सकती है।