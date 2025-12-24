ईओडब्ल्यू कश्मीर ने दर्ज की चार्जशीट, ऑनलाइन ठगी और फर्जी पहचान रैकेट का खुलासा; जानिए पूरी डिटेल
ईओडब्ल्यू कश्मीर ने ऑनलाइन ठगी और फर्जी पहचान रैकेट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला श्रीनगर में दर्ज किया गया था, जिसमें कई लोगों को ठगी का शिकार ब ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जज स्मॉल कॉजेज, श्रीनगर की अदालत में एक चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट एफआईआर नंबर 17/2020 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें आरोपी जुंबोम रीबा पुत्री हेनजुम रीबा, निवासी गांव पागी, पोस्ट आफिस बसार, जिला लेपा राडा, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी पर आरोप है कि वह इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़े ऑनलाइन ठगी और फर्जी पहचान रैकेट में शामिल थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला ने संपर्क किया, जिसने खुद को क्रिस्टियाना बताया और कहा कि वह एबॉट फार्मास्यूटिकल, यूनाइटेड किंगडम की सचिव है।
आरोपी ने शिकायतकर्ता को "अगासिना नट" नामक उत्पाद के लिए डीलरशिप अधिकार देने का वादा किया, जो अरुणाचल प्रदेश से स्रोत किया गया था। शिकायतकर्ता को उच्च लाभ और एक अंतरराष्ट्रीय खरीद समझौते के वादे के साथ प्रेरित किया गया था। इस भरोसे पर, शिकायत करने वाले ने कई बैंक अकाउंट में लगभग 26.25 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। करंसी बदलने का एक नकली डेमो दिखाकर धोखाधड़ी को और बढ़ावा दिया गया, जिससे काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ।
आरोपी ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया
जांच के दौरान ईओडब्ल्यू कश्मीर ने पाया कि आरोपियों ने तब्बू जूली और आयशा खोली के नाम पर अलग-अलग बैंकों में कई बैंक अकाउंट खोलने के लिए नकली वोटर आईडी कार्ड समेत नकली पहचान के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इन अकाउंट को आरोपी खुद ऑपरेट करती थी और इनका इस्तेमाल पैसे निकालने, डायवर्जन और रूटिंग के लिए किया जाता था।
ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस से पता चला कि तेजी से इंटर-बैंक ट्रांसफर और कैश निकाला गया और क्रेडिट को सही ठहराने के लिए इनकम का कोई सही सोर्स नहीं था। जांच में धोखाधड़ी, नकली पहचान, जालसाज़ी और नकली दस्तावेज को असली के तौर पर इस्तेमाल करने के अपराध पक्के तौर पर साबित हुए।
ईओडब्ल्यू कश्मीर ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और अदालत से न्यायिक निर्णय की मांग की है। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन ठगी से सावधान रहें और ठगों के शिकार न बनें।
