श्रीनगर: धोखाधड़ी मामले में आर्थिक अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों पर नकेल कसने के अपने अथक प्रयासों को जारी रखते हुए, अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी, जाली सरकारी नियुक्ति आदेश मामले में दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

आरोपियों की महिला उम्मीदवार को कृषि विभाग में सरकारी नौकरी के लिए जाली नियुक्ति आदेश देकर धोखा देने के आरोप में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार धारा 420-511, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 43-2021 के संबंध में आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम चडूरा, बडगाम की अदालत में दायर की गई है।

उन्होंने आरोपियों की पहचान शौकत अहमद हजाम पुत्र मोहम्मद अकबर हजाम निवासी वागूरा, तहसील चडूरा, जिला बडगाम और इरशाद अहमद अहंगर पुत्र गुलाम मोहम्मद अहंगर निवासी रत्नीपोरा, जिला पुलवामा के रूप में की है।



संबधित विंग के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला उप निदेशक, कृषि से प्राप्त एक संचार से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक महिला ने एक फर्जी और अमान्य नियुक्ति आदेश के आधार पर निदेशालय में शामिल होने का प्रयास किया।