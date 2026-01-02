मुख्यमंत्री उमर ने बिजली टैरिफ बढ़ोतरी की अफवाहों पर लगाया विराम, बोले- '2025-26 में नहीं होगी कोई आम बढ़ोतरी'

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्तीय वर्षमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बिजली के टैरिफ में कोई आम बढ़ोतरी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा UT में सुबह और शाम के समय बिजली की खपत पर 20% एक्स्ट्रा चार्ज लगने की आशंकाओं के बीच की। उन्होंने जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने को कहा।

मुख्यमंत्री ऑफिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, "2025-26 के लिए, जम्मू-कश्मीर में बिजली के टैरिफ में कोई आम बढ़ोतरी नहीं होगी और टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा।"

उन्होंने कहा कि सरकार बिजली को सस्ता रखकर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है।

जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अर्जी दी थी, जिसमें सुबह और शाम के समय उपभोक्ताओं पर मौजूदा 20 परसेंट सरचार्ज बढ़ाने की मांग की गई थी।