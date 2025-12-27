बडगाम रेलवे यार्ड में सेल्फी लेते समय हादसा: हाई-वोल्टेज तार की चपेट में आए दो युवक, गंभीर रूप से झुलसे
बडगाम रेलवे स्टेशन यार्ड में ट्रेन की छत पर सेल्फी लेते समय श्रीनगर के दो युवक हाई-वोल्टेज तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। 16 वर्षीय रेयान अ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। बडगाम रेलवे स्टेशन यार्ड में शुक्रवार को एक गंभीर हादसा हो गया। यार्ड में खड़ी ट्रेन की छत पर सेल्फी ले रहे श्रीनगर के दो युवक हाई-वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों युवक बुरी तरह झुलस गए।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दोनों युवक बडगाम रेलवे यार्ड में खड़ी दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) पर चढ़ गए थे। ट्रेन की छत पर फोटो खींचते समय वे ऊपर से गुजर रही ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लाइन के संपर्क में आ गए, जिससे उन्हें तेज बिजली का झटका लगा।
घायलों को तुरंत इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि बिजली के झटके के कारण दोनों को गंभीर जलने की चोटें आई हैं।
घायलों की पहचान मराज़पोरा बटमालू निवासी 16 वर्षीय रेयान अहमद डार (पुत्र शमीम अहमद डार) और 20 वर्षीय अरबाज अहमद डार (पुत्र महराजदीन डार) के रूप में हुई है। रेयान की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अरबाज की हालत फिलहाल स्थिर है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे संचालन में प्रयुक्त ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों में अत्यधिक उच्च वोल्टेज प्रवाहित होता है, जो बेहद खतरनाक होता है। इन तारों के पास जाना या हल्का संपर्क भी जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।
इसके अलावा, रेलवे अधिकारियों ने एक बार फिर आम जनता से अपील की है कि वे फोटोग्राफी या मनोरंजन के मकसद से रेलवे डिब्बों पर चढ़ने से बचें, क्योंकि ऐसी लापरवाही गंभीर हादसों का कारण बन सकती हैं।
