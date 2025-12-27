झेलम नदी में मछली पकड़ते समय मछुआरे के जाल में फंसी मां दुर्गा की सदियों पुरानी मूर्ति, पुरातत्व विभाग को सौंपी

जागरण संवाद केंद्र, बारामुला। उत्तरी कश्मीर के बारामुला में झेलम नदी में से मां दुर्गा की एक सदियों पुरानी पाषाण मूर्ति मिली है। बारामुला पुलिस ने शुक्रवार को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मूर्ति पुरातत्व विभाग को सौंप दी है। पुलिस ने मूर्ति को दरिया से निकालने वाले मछुआरे नजीर अहमद लाटू को भी सम्मानित किया है।



पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला बारामुला के जोगियार इलाके में झेलम दरिया में गत गुरूवार को नजीर अहमद लाटू पुत्र गुलाम मोहम्मद लाटू झेलम दरिया में मछली पकड़ रहा था। बारामुला से आगे उड़ी के रास्ते में शीरी के पास झेलम दरिया में जब मछली पकड़ने के लिए उसने जाल फेंका तो वहां उसे मूर्ति मिली।