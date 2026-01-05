Language
    जम्मू के सुंजवां में 3 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली, युवाओं को दूसरे चरण के लिए बुलाया जा रहा

    By Vivek Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:20 PM (IST)

    जम्मू के सुंजवां में जोरावर स्टेडियम में 3 फरवरी से 21 दिवसीय अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो रही है। यह उन युवाओं के लिए है जिन्होंने वर्ष 2025 की लिखित ...और पढ़ें

    जम्मू के सुंजवां में 3 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय सेना में अग्निवीरों की 21 दिवसीय भर्ती रैली की प्रक्रिया जम्मू के सुंजवां में जोरावर स्टेडियम में 3 फरवरी से शुरू हो रही है। वर्ष 2025 में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में उर्तीण होने वाले प्रदेश के युवाओं को दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है।

    विभिन्न जिलों के योग्य उम्मीदवारों के लिए जोरावर स्टेडियम में भर्ती की यह प्रक्रिया 23 फरवरी तक जारी रहेगी। सेना ने फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों को उनकी इ मेल पर एडमिट कार्ड भेज दिए हैं।

    जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने भर्ती रैली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवारों को उन्हें दी जाने वाली तिथि पर जोरावर स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड का एक साफ रंगीन फोटो प्रिंट भी लाना हाेगा। उम्मीदवार रैली स्थल में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक नही ले जा सकते हैं।

    इसी बीच फिजिकल टेस्ट में योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेना में भर्ती करने के लिए बाद में उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में आने वाले युवाओं को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन योग्य उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मेल से नही मिले हैं वे इन्हें अपने जेआईए अकाउंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।