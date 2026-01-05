जम्मू के सुंजवां में 3 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली, युवाओं को दूसरे चरण के लिए बुलाया जा रहा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय सेना में अग्निवीरों की 21 दिवसीय भर्ती रैली की प्रक्रिया जम्मू के सुंजवां में जोरावर स्टेडियम में 3 फरवरी से शुरू हो रही है। वर्ष 2025 में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में उर्तीण होने वाले प्रदेश के युवाओं को दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है।

विभिन्न जिलों के योग्य उम्मीदवारों के लिए जोरावर स्टेडियम में भर्ती की यह प्रक्रिया 23 फरवरी तक जारी रहेगी। सेना ने फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों को उनकी इ मेल पर एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने भर्ती रैली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवारों को उन्हें दी जाने वाली तिथि पर जोरावर स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड का एक साफ रंगीन फोटो प्रिंट भी लाना हाेगा। उम्मीदवार रैली स्थल में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक नही ले जा सकते हैं।