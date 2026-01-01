Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    J&K News: कुलगाम में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, दिसंबर में 57 लाख रुपये की रिकॉर्ड वसूली

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:23 PM (IST)

    कुलगाम जिले में दिसंबर में अवैध खनन पर कार्रवाई से 57 लाख रुपये से अधिक का राजस्व मिला, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक मासिक वसूली है। इसमें 18 ला ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुलगाम में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में दिसंबर महीने में अवैध खनन गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के चलते एक महीने में 57 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया गया। अधिकारियों ने इस आंकड़े को पिछले पांच वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक मासिक वसूली बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधिकारिक विवरण के अनुसार, कुल राशि में से 18 लाख रुपये से अधिक की राशि छोटे खनिजों के अनाधिकृत निष्कर्षण और परिवहन में शामिल आदतन अपराधियों पर लगाए गए कंपाउंडिंग शुल्क और जुर्माने से एकत्र की गई थी।

    प्रवर्तन कार्रवाई का उद्देश्य कानूनी अनुपालन को मजबूत करना और लंबे समय से चले आ रहे उल्लंघनों पर अंकुश लगाना था, जिससे जिले में पर्यावरणीय और राजस्व का नुकसान हुआ था।

    महीने भर चले अभियान में 52 से अधिक वाहन जब्त किए गए, जिनमें जेसीबी उत्खनन जैसी भारी अर्थमूविंग मशीनरी भी शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि कई जब्ती देर रात के घंटों में की गईं, जो फील्ड टीमों द्वारा बढ़ी हुई सतर्कता और चौबीसों घंटे प्रवर्तन को दर्शाता है। ये अभियान अवैध खनन के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए कई संवेदनशील स्थानों पर चलाए गए।

    प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन अभियान कानून के सख्त पालन और परिचालन संकल्प द्वारा चिह्नित था, जिसमें टीमों ने बिना किसी डर या पक्षपात के काम किया। अंतर-विभागीय समन्वय की भूमिका को लगातार रात के संचालन और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई को सक्षम करने में एक प्रमुख कारक के रूप में उजागर किया गया।

    जिला खनिज अधिकारी, कुलगाम, खुर्शीद अहमद ने जिला प्रशासन के सक्रिय समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रशासनिक समर्थन प्रवर्तन अभियानों के दौरान गति बनाए रखने और फील्ड कर्मियों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण था।

    उन्होंने कहा कि अभियान ने पर्यावरण संरक्षण और स्थायी खनिज प्रबंधन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। जिला प्रशासन ने दोहराया कि अवैध खनन के खिलाफ प्रवर्तन प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक उल्लंघनकर्ता गैरकानूनी प्रथाओं को बंद नहीं कर देते और कानूनी रूप से स्वीकृत संचालन में स्थानांतरित नहीं हो जाते।

    यह भी खुलासा किया गया कि कुलगाम जिले में पहचाने गए कुल 19 छोटे खनिज ब्लाकों में से केवल चार वर्तमान में चालू हैं। शेष 15 ब्लाक दस्तावेज़ीकरण में कमियों के कारण गैर-कार्यात्मक हैं, जिनके मामले अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं।