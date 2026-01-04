कश्मीर में इलाज के लिए अब लोगों को नहीं होगी दिक्कत, 50 डॉक्टरों की हुई नियुक्ति

Language
    By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:22 PM (IST)

    कश्मीर में 50 डॉक्टरों की हुई नियुक्ति। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। स्वास्थ्य निदेशालय कश्मीर में अटैच पचास डाक्टरों की नियुक्तियां की हैं। स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर द्वारा जारी आदेश के अनुसार डा. शौकत अहमद को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर डांगीवच्चा में नियुक्त किया गया है जबकि डा. फुरकान इकबाल को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर हाजिन, डा. शौकत अमीन को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर राजपोरा, डा. रेहाना प्रवीण को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर लंगेट, डा. रेबेका बशीर को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर पट्टन को नियुक्त किया है। 

    डॉ. शाबाज अहमद पंडित को उप जिला अस्पताल डीएच पोरा, डा. मेहराज खालिक को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर दवार गुरेज, डा. ऐजारज अहमद को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर जैनपोरा, डा. बिलाल अहमद को जिला अस्पताल बांडीपोरा, डा. सुपिंदर कौर को जिला अस्पताल बडगाम, डा. मंसूर उल हक को जिला अस्पताल गांदरबल में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त डा. उमर बिन हसन को जिला अस्पताल कुलगाम, डा. बुरहाना जान को उप जिला अस्पताल केल्लर, डा. सकीना अख्तर का जिला अस्पताल बडगाम, डा. सानिया खान को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल को नियुक्त किया है। 

    डा. मोहम्मद शफी भट को जिला अस्पताल शोपियां, डा. कुरत उल को जिला अस्पताल गांदरबल, डा. फिरदौस अहमद को जिला अस्पताल शोपियां, डा. पीरजादा मोहम्मद अशरफ को काजीगुंड, डा. सैयद वसीम को उप जिला अस्पताल चडूरा, डा. रुकसाना शाहीन को उप जिला अस्पताल बिजबेहाड़ा, डा. कृष्णजीत सिंह को उप जिला अस्पताल छत्रगाम, डा. हलीमा प्रवीण को उप जिला अस्पताल डुरू, डा. मुश्ताक अहमद भट को उप जिला अस्पताल कोकरनाग, डा. जहूर अहमद मीर को उप जिला अस्पताल क्रालपोरा को नियुक्त किया है।  डा. बिलाल हसन को उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा, डा. आसिफ अनवर कुरैशी को उप जिला अस्पताल मगाम में नियुक्त किया गया है। वहीं डा. परवेज अहमद कोे काजीगुंड, डा. बिलाल अहमद को उप जिला अस्पताल पहलगाम, डा. अनायत उल्ला को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर चडृरा, डा. मसूदा वाली कोे जिला अस्पताल पुलवामा, डा. शब्बीर अहमद को उप जिला अस्पताल सीर, डा. फहमिदा को उप जिला अस्पताल बिजबेहाड़ा, डा. नीलोफर गुल को उपजिला अस्पताल टंगमर्ग में नियुक्त किया गया है।