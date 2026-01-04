कश्मीर में इलाज के लिए अब लोगों को नहीं होगी दिक्कत, 50 डॉक्टरों की हुई नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, जम्मू। स्वास्थ्य निदेशालय कश्मीर में अटैच पचास डाक्टरों की नियुक्तियां की हैं। स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर द्वारा जारी आदेश के अनुसार डा. शौकत अहमद को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर डांगीवच्चा में नियुक्त किया गया है जबकि डा. फुरकान इकबाल को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर हाजिन, डा. शौकत अमीन को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर राजपोरा, डा. रेहाना प्रवीण को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर लंगेट, डा. रेबेका बशीर को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर पट्टन को नियुक्त किया है।

डॉ. शाबाज अहमद पंडित को उप जिला अस्पताल डीएच पोरा, डा. मेहराज खालिक को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर दवार गुरेज, डा. ऐजारज अहमद को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर जैनपोरा, डा. बिलाल अहमद को जिला अस्पताल बांडीपोरा, डा. सुपिंदर कौर को जिला अस्पताल बडगाम, डा. मंसूर उल हक को जिला अस्पताल गांदरबल में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त डा. उमर बिन हसन को जिला अस्पताल कुलगाम, डा. बुरहाना जान को उप जिला अस्पताल केल्लर, डा. सकीना अख्तर का जिला अस्पताल बडगाम, डा. सानिया खान को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल को नियुक्त किया है।