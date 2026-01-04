Language
    पुलवामा में भीषण सड़क हादसा, केरल के चार टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल; जांच शुरू

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    News Article Hero Image

    अवंतीपोरा में भीषण सड़क हादसा (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में केरल के चार टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर

    जानकारी के अनुसार, यह सड़क हादसा रविवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के बारसू इलाके में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि घायल लोग एक पैसेंजर गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तभी एक अज्ञात ट्रक ने कथित तौर पर उसे टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में बैठे लोगों को कई चोटें आईं।

    केरल के रहने वाले हैं घायल टूरिस्ट

    अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को पहले SDH पंपोर ले जाया गया और वहां से उन्हें इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी घायल केरल के रहने वाले हैं और सभी की हालत अभी स्थिर है।

    घटना का संज्ञान ले लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।