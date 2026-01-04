पुलवामा में भीषण सड़क हादसा, केरल के चार टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल; जांच शुरू

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में केरल के चार टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार, यह सड़क हादसा रविवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के बारसू इलाके में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि घायल लोग एक पैसेंजर गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तभी एक अज्ञात ट्रक ने कथित तौर पर उसे टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में बैठे लोगों को कई चोटें आईं।