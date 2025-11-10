350 किलो RDX, AK-47... डॉक्टर आदिल के निशानदेही पर फरीदाबाद में छापामारी; बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। हरियाणा में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 350 आरडीएक्स, 2 एके-47 राइफलें और गोला-बारूद बरामद किया है।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने काजीगुंड निवासी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राथर के लॉकर से एक एके-47 राइफल और अन्य गोला-बारूद भी बरामद किया गया था।

किस मामले में जांच कर रही थी पुलिस?

दरअसल, 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर दिखाई दिए थे, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल अहमद राथर को पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया था।