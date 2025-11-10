Language
    350 किलो RDX, AK-47... डॉक्टर आदिल के निशानदेही पर फरीदाबाद में छापामारी; बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राथर के खुलासे पर फ़रीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स, एके-47 राइफल और गोला-बारूद बरामद किया। डॉक्टर के कश्मीर स्थित लॉकर से भी हथियार मिले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और डॉक्टर के आतंकी संगठनों से संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    Hero Image

    फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। हरियाणा में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 350 आरडीएक्स, 2 एके-47 राइफलें और गोला-बारूद बरामद किया है।

    इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने काजीगुंड निवासी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राथर के लॉकर से एक एके-47 राइफल और अन्य गोला-बारूद भी बरामद किया गया था।

    किस मामले में जांच कर रही थी पुलिस?

    दरअसल, 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर दिखाई दिए थे, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जाच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल अहमद राथर को पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया था।

    जिसके बाद 6 नवंबर को डॉक्टर को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को पुलिस ने जीएमसी अनंतनाग में छापा मारा था और आरोपी डॉक्टर के लॉकर से एक एके-47 राइफल बरामद की थी।

    आरोपी डॉक्टर अक्टूबर 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत थापुलिस ने अब हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुफजिल शकील के किराए के आवास पर भी छापा मारा है, जहां से 350 किलो विस्फोटक और 2 एके-47 राइफलें और गोला-बारूद बरामद किया है।