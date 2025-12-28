जम्मू-कश्मीर: बारामूला में मिले 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप, पीएम मोदी ने 'मन की बात' में किया बड़ा खुलासा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में जम्मू-कश्मीर के बारामूला स्थित जेहनपोरा में तीन बौद्ध स्तूपों की खोज का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ये ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के आखिरी 'मन की बात' एपिसोड में आज जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी एक दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला में जेहनपोरा नाम की एक जगह है, जहां तीन बौद्ध स्तूप का खुलासा हुआ है।
PM ने साझा की ऐतिहासिक जानकारी
उन्होंने कहा कि जेहनपोरा (बारामूला) में लोग बरसों से कुछ ऊंचे-ऊंचे टीले देखते आ रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि साधारण से दिखने वाले ये टीले क्या हैं? फिर एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट (Archaeologist) की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने इस इलाके को ध्यान से देखना शुरु किया, तो ये टीले कुछ अलग लगे।
ऊंचे टीले इमारत के अवशेष: प्रधानमंत्री
इसके बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरु किया गया | ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें ली गईं, जमीन की मैपिंग की गई और फिर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी | पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि इंसान द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष हैं।
'फ्रांस के म्यूजियम में मिली तस्वीर है प्रमाण'
पीएम मोदी ने बताया कि इस दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव में एक पुराना और धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में तीन बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे। यहीं से समय ने करवट ली और कश्मीर का एक गौरवशाली अतीत हमारे सामने आया।
'जेहनपोरा का बौद्ध परिसर कश्मीर का अतीत'
प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ये करीब दो हजार साल पुराना इतिहास है। कश्मीर के जेहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है, कश्मीर का अतीत क्या था, उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।