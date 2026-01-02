कश्मीर में अवैध नियुक्ति, सरकारी फंड गबन के मामले में 108 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर, जानिए पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा कशमीर की आर्थिक अपराध विंग , श्रीनगर सरकारी फंड के गबन और इलेक्ट्रिक डिवीजन सुंबल में अवैध नियुक्तियों से जुड़े एक बड़े मामले में 108 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 25/2018 में रणबीर पीनल कोड की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201 और 120-बी के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ, स्पेशल जज, एंटी-करप्शन, बारामूला की माननीय अदालत में आरोप दायर की है।



आरोपियों में 15 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 06 असिस्टेंट अकाउंट्स आफिसर, 01 अकाउंट्स असिस्टेंट, 06 हेड असिस्टेंट, 04 सीनियर असिस्टेंट जिसमें मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद मलिक पुत्र सोनाउल्लाह मलिक निवासी अरागाम, बांडीपोरा शामिल है), 04 जूनियर असिस्टेंट और 01 आर्डरली शामिल हैं, ये सभी इलेक्ट्रिक डिवीजन सुंबल में तैनात थे। आरोपपत्र में जम्मू कश्मीर बैंक, सुंबल शाखा सोनावारी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा 46 फर्जी कर्मचारियों के नाम भी हैं, जिन्हें अवैध रूप से नियुक्त किया गया था।