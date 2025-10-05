Rajouri News: उर्स में भाग लेने जा रहे युवक की नदी में डूबने से मौत, परिवार ने की अवैध खनन के खिलाफ जांच की मांग

राजौरी के फतेहपुर क्षेत्र में साईं गंजी की मजार पर उर्स में भाग लेने जा रहे एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक मुहम्मद इफ्तार नदी पार करते समय अवैध खनन से बने गड्ढे में गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जागरण संवाददाता, राजौरी। नगर के साथ सटे फतेहपुर क्षेत्र में साईं गंजी की मजार पर आयोजित वार्षिक उर्स में भाग लेने के लिए जा रहे युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में राजौरी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार मुहम्मद इफ्तार पुत्र मुहम्मद जमील निवासी मर्ग उम्र 18 वर्ष युवक नदी पार करके मजार पर जा रहा था। इसी दौरान यह नदी के बीच अवैध खनन से बने गहरे गड्ढे में गिर गया और वहीं पर डूब गया। उसी समय अन्य युवाओं से किसी तरह से इसे गड्ढे से बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया यहां पर डॉक्टरों से इसे मृत लाया घोषित कर दिया।