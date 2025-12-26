राजौरी-पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर 4 दिन बाद वाहनों की आवाजाही बहाल, लोगों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी व पुंछ दोनों जिलों को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाले मुगल रोड़ पर वीरवार को चार दिनों के बाद वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई। मुगल रोड़ पर रविवार को भारी बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। मुगल रोड़ पर वाहनों की आवाजाही बहाल होने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को मुगल रोड पर पीर की गली के आसपास हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने मुगल रोड़ पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मंगलवार दोपहर बाद मौसम जैसे ही साफ हुआ उसके बाद सीमा सड़क संगठन की टीम ने बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया और।

बुधवार शाम को इस कार्य को पूरा कर लिया गया। बुधवार शाम को अधिकारियों की टीम ने मार्ग का निरीक्षण किया जिसके बाद प्रशासन ने वीरवार सुबह मुगल रोड़ पर वाहनों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया। मुगल रोड़ के बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को जम्मू से होकर कश्मीर घाटी का रुख करना पड़ रहा था। अब मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।