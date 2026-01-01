नए साल के मौके पर पाक की नापाक साजिश, पुंछ में ड्रोन से भेजा IED और गोला बारूद; सेना ने किए बरामद

डिजिटल डेस्क, पुंछ। जम्मू संभाग के अंतर्गत नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पुंछ में सेना को विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इस बाबत अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को सेना ने पुंछ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक खेप बरामद की। जिसके बारे में शक है कि उसे ड्रोन से गिराया गया था।

उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह-सुबह खारी गांव के चक्कन दा बाग इलाके में रंगर नाला और पुंछ नदी के बीच हुई। उन्होंने बताया कि सेना को एक बैग मिला जिसमें दर्जनों गोला-बारूद के राउंड और एक पीला टिफिन बॉक्स था, जिसके बारे में शक है कि वह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) था।

उधमपुर में तीन आतंकियों की तलाश जारी जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा और सख्त कर दिया है। लगातार मिल रही संदिग्ध गतिविधियों के बीच सुरक्षाबल जमीन पर डटे हुए हैं और आतंकियों के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला उधमपुर में इस समय तीन आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनकी लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा पिछले 20 दिनों से लगातार एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह जानकारी एसएसपी उधमपुर आमोद अशोक नागपुरे ने रामनगर तहसील के जोफर क्षेत्र में जारी ऑपरेशन के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में दी। पठानकोट में सर्च अभियान जारी नए साल के मौके पर सेना बॉर्डर से जुड़े इलाकों में हाई अलर्ट पर है। इसस पहले पंजाब-जम्मू बॉर्डर पर भी सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। पठानकोट में नव वर्ष पर आतंकियों की ओर से की जाने वाली गड़बड़ी और संदिग्ध हमले की आशंका को लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ के साथ लगते बमियाल क्षेत्र में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा।