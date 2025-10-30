कठुआ में पेड़ से लटकता मिला महिला का शव, इलाके में सनसनी; हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, बिलावर। अठुन पंचायत की 31 वर्षीय महिला शिमो देवी पत्नी काकू राम का शव घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पेड़ से लटकता मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला अपने पीछे दो मासूम बच्चों को छोड़ गई है।

मृतका शिमो देवी के मायका बिलावर के धार डुग्गनु में है। बताया जा रहा है कि उसका पति पल्लेदारी (मजदूरी) करता है जो कि रोजी-रोटी के लिए राज्य से बाहर गया हुआ है। घटना के समय भी वह जम्मू-कश्मीर से बाहर था।

मृतका के दोनों बेटे बिलावर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां का शव देखकर आंसुओं से भरा माहौल और भी गमगीन कर दिया। परिवार और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। इस बीच मृतका शिमो देवी के मायके वालों ने ससुराल वालों गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ससुर, सास और ननद उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। साथ ही शिमो देवी की हत्या की भी आशंका जताई है। मायके पक्ष का कहना है कि शिमो देवी के साथ लंबे समय से मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। यह मौत संदेह से परे नहीं है।

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलावर उपजिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक मां की जिंदगी यूं अचानक कैसे खत्म हो गई? मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।