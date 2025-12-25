हिंदू युवक की हत्या पर तोगड़िया की बांग्लादेश को चेतावनी, कहा- 'या तो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें या फिर भूखा मरें'

जागरण संवाददाता, कठुआ। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदु युवक की निर्मम हत्या करने के बाद उसे सरेआम जिंदा जलाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीर हिंदु अभियान के तहत वीरवार कठुआ पहुंचे तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश नमक हराम है।

भारतीय सेवा के पराक्रम से बांग्लादेश बना लेकिन आज वहीं पर हिंदु युवक की इस तरह की हत्या करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश को भेजे जाने वाला नमक चावल और अन्य तरह की मदद को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे।

जहां तक कि वहां जाने वाले गंगा के पानी को भी बंद करें। भूखा मरने दें बांग्लादेश को। या तो वे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करें या फिर भूखा मरे। कहा कि अब हिंदु ही आगे होगा। यदि फिर भी न सुधरे तो उनके ऊपर हमला करके बदल लिया जाए। तोगड़िया ने यह भी कहा कि देश के युवा को चाहिए कि वे रोज व्यायाम करें। सेना और पुलिस में भर्ती होने के अवसर न छोड़ें। विजयदशमी के दिन अपने घर पर शस्त्र पूजा करें क्योंकि जब देश के युवा शस्त्र चलने योग्य होंगे तो किसी भी युद्ध की स्थिति में रक्षाबलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इसराइल को ही देख लीजिए उसकी एक करोड़ की आबादी है लेकिन वहां के 50 लाख लोग लड़ सकते हैं जो की 12 अरब देश भी मिलकर नहीं कर सकते।