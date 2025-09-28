नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, माता के जयकारों से वातावरण गुंजायमान

संवाद सहयोगी, हीरानगर। नवरात्र के पावन अवसर पर रविवार को हीरानगर क्षेत्र के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे और दिनभर जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा।

विशेष रूप से सूबे चक स्थित किले वाली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थीं।मंदिर प्रांगण में मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। श्रद्धालुओं के साथ आए बच्चों ने झूलों, खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों पर खूब खरीदारी की। पूरे परिसर में चहल-पहल बनी रही। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा।