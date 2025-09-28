नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, माता के जयकारों से वातावरण गुंजायमान

Language
    By rajinder mathur Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:39 PM (IST)

    हीरानगर में नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। किले वाली माता मंदिर संतोषी माता मंदिर और अन्य मंदिरों में भक्तों ने दर्शन किए। प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा। काली माता मंदिर के महंत के अनुसार छुट्टी के कारण भक्तों की संख्या अधिक थी जिससे क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई थी।

    नवरात्र पर माता के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़

    संवाद सहयोगी, हीरानगर। नवरात्र के पावन अवसर पर रविवार को हीरानगर क्षेत्र के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे और दिनभर जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा।

    विशेष रूप से सूबे चक स्थित किले वाली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थीं।मंदिर प्रांगण में मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। श्रद्धालुओं के साथ आए बच्चों ने झूलों, खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों पर खूब खरीदारी की। पूरे परिसर में चहल-पहल बनी रही। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा।

    इसी तरह संतोषी माता मंदिर कुंथल, मां भगवती स्थान पेईया तथा चिंतपूर्णी मंदिर चढ़वाल में भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भक्तों ने माता के चरणों में मात्था टेककर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। दिनभर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहा।

    काली माता मंदिर के महंत कृष्णा नंद के अनुसार रविवार का अवकाश होने से इस बार दर्शनों के लिए पहले से अधिक संख्या में भक्त पहुंचे। मंदिरों में उमड़ी आस्था की इस भीड़ ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया और नवरात्र उत्सव को और अधिक भव्य स्वरूप प्रदान किया। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है।