बसोहली महानपुर में देर रात गौ तस्करी का प्रयास विफल, युवाओं ने वाहन पकड़ पुलिस के हवाले किया

संवाद सहयोगी, बसोहली। महानपुर के युवाओं ने देर रात को गौ तस्करी के प्रयास को विफल कियाद्ध गौ तस्करी में लिप्त वाहन का पीछा किया और उसे पकड़ कर बिलावर पुलिस के हवाले किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात को दो बजे के करीब महानपुर से एक वाहन जेके19 ए 8184 निकला जिस में पशु तस्करी की जा रही थी।

युवाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो चालक ने वाहन को युवाओं के ऊपर चढ़ाने का असफल प्रयास किया। इस के बाद युवाओं ने इस वाहन का पीछा किया और पल्लन गांव में जाकर इस वाहन को रोका और बिलावर पुलिस के हवाले किया। महानपुर के आसपास के हिन्दू समुदाय के युवाओं ने डिग्री कालेज के पास सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया और लगभग दो घंटे सड़क मार्ग को बंद रखा।

इस दौरान दर्जनों युवा नारेबाजी कर रहे थे और गौ तस्करी के पीछे कौन लिप्त है उस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व सरपंच सोनु गुप्ता ने बताया कि गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि महानपुर के युवा रात को जब वाहन का पीछा कर रहे थे उन पर कई बार वाहन को चढ़ाने का प्रयास किया गया।

गौ तस्करी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी महानपुर के रास्ते से यह वाहन पशु लेकर कैसे पहुंचा रास्ते में कई पुलिस नाके हैं अगर किसी की गलती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिये। गौ एवं नंदी को इस प्रकार से वाहन में ठूंस ठूंस कर भरा था जिन की संख्या 6 थी एक पिकअप में यह पशु आ नहीं सकते थे। मगर उन को बेरहमी से बेहोश कर के डाला गया था जिन में एक की मौत भी वाहन में ही हो गई थी। दो घंटे के आंदोलन के दौरान सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई।