    कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे में चोरी का मामला सुलझाया; मोटरसाइकिल बरामद, एक चोर गिरफ्तार

    By Ritu Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    यह चोरी अंबु घाट-महानपुर इलाके से हुई थी।

    संवाद सहयोगी, जागरण बसोहली। जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ द्वारा इस जिले में सक्रिय चोरों वाहन चोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत, एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस की देखरेख में कठुआ पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी का एक मामला सुलझा लिया है। इसमें 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई और एक चोर को गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस स्टेशन बसोहली के इलाके में इस अपराध में शामिल था।

    24/12/2025 को शिकायतकर्ता यश पॉल पुत्र शंकर दास निवासी लाखड़ी तहसील रामकोट जिला कठुआ ने पुलिस स्टेशन बसोहली में अपनी मोटरसाइकिल (हीरो स्प्लेंडर) जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके08एल-9329 है, की चोरी की शिकायत दर्ज कराई। यह चोरी अंबु घाट-महानपुर इलाके से हुई थी।

    इस संबंध में पुलिस स्टेशन बसोहली में प्राथमिकी नंबर 114/2025अंडर सेक्शन 303/ बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। गहन जांच के बाद, एसएचओ पुलिस स्टेशन बसोहली पीएसआई स्वर्ण सिंह मन्हास के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन बसोहली की पुलिस टीम ने इंचार्ज पुलिस पोस्ट महानपुर बुआदत्ता की मदद से और एसडीपीओ बसोहली की कड़ी निगरानी में इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, स्थानीय निवासियों से पूछताछ की और ह्यूमन इंटेलिजेंस सूत्रों का इस्तेमाल किया।

    आरोपी ने चोरी के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की

    इन लगातार और समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक एक संदिग्ध व्यक्ति 1. कंचन कुमार पुत्र जसवंत राज निवासी नौशेरा तहसील महानपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर, उक्त आरोपी ने चोरी के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और चोरी की मोटरसाइकिल की जगह बताई। इसके बाद बरामद वाहन को जब्त कर लिया गया और उक्त आरोपी व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    कठुआ पुलिस नशा तस्करों, चोरों, को पकड़ने के लिये कड़ी मेहनत कर रही है और जिले में चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में कोई जानकारी है, तो वह 100 या 9858034100 पर डायल करके पुलिस के साथ साझा करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।