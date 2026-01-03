कठुआ पुलिस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में छिपे 7 आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति लाइन अटैच

संवाद सहयोगी, बिलावर। जम्मू की स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद एक असाधारण मामले में कठुआ पुलिस ने शुक्रवार को जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार सात आरोपियों के खिलाफ अटैचमेंट वारंट जारी किए, जो फिलहाल पाकिस्तान में रह रहे हैं और पुलिस थाना मल्हार में 61(1), 147 बीएनएसएस, 13/16/18/38/39 यूएपी एक्ट और 2/3 ईआईएमसीओ एक्ट में दर्ज 21/2024 एफआईआर शामिल थे।

सभी सात लोगों के खिलाफ़ उद्घोषणा जारी की गई थी ,जो इस समय पाकिस्तान में रह रहे हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने मोहम्मद अयाज़ उर्फ अदील अंसारी पुत्र गुलाम हुसैन निवासी लोहाई मल्हार की एक कनाल की संपत्ति को अटैच किया गया है।

अब्दुल करीम उर्फ बिट्टा पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मल्हार कठुआ (संपत्ति संलग्न 12 मरला)।

सरफराज नवाज उर्फ नवाज अहमद पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी लोहाई मल्हार, कठुआ (संपत्ति संलग्न 1 कनाल और 10 मरला)।

मोहम्मद फारूक उर्फ फारूक अहमद पुत्र अब रहमान निवासी लोहाई मल्हार, कठुआ (संपत्ति संलग्न 1 कनाल और 5 मरला)।

मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद भट्ट निवासी लोहाई मल्हार, कठुआ (संपत्ति संलग्न 02 कनाल)।

गुल मोहम्मद. पुत्र मोहम्मद रमज़ान खान निवासी लोहाई मल्हार कठुआ (संपत्ति संलग्न 15 मरला)।

अख्तर अली उर्फ नीकू पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी बदनोटा मोरा, अरोधा तहसील लोहाई मल्हार, कठुआ (संपत्ति संलग्न 3 कनाल और 13 मरला)। सभी आरोपी उद्घोषणा के बाद भी फरार रहे, इसलिए राजस्व विभाग की मदद से और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, जेकेएनओपी जम्मू कश्मीर निवासी जोकि देश विरोधी गतिविधियों को पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं की अचल संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें बी एन एन एस कि धारा 84/85 के तहत कुर्क किया गया।

इस प्रकार जम्मू कश्मीर पुलिस ने सातों आरोपियों की तहसील लोहाई मल्हार जिला कठुआकी करोड़ों रुपये की 10 कनाल और 15 मरला जमीन (अचल संपत्ति) जो वर्तमान में अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुर्क कर ली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पूरे ऑपरेशन को नेतृत्व थाना प्रभारी मल्हार पीएसआई अरुण शान ने ल एसपी ऑपरेशन अपर कठुआ श् आमिर इकबाल और डीएसपी पीसी मल्हार सुनील कुमार के मार्गदर्शन में और एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा की देखरेख में किया।

जम्मू कश्मीर पुलिस की यह कार्रवाई गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कठुआ पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। ऐसे अपराधियों की संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है सातों लोग जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लोहे मल्हार तहसील में जिन 7 लोगों की करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति को अटैच किया गया है वह सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और पिछले काफी अच्छे से पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। 90 के दशक में क्षेत्र में जब आतंकवाद ने पैर पसारा तो इन सभी लोगों ने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे और क्षेत्र में अशांति फैलाने में बड़े सक्रिय रूप से शामिल रहे।