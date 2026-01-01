Language
    जम्मू-कश्मीर: कठुआ में आतंकी समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा, 39 नए अंडरग्राउंड वर्कर की हुई पहचान,18 गिरफ्तार

    By Ajay Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:23 PM (IST)

    कठुआ पुलिस ने जिले में आतंक समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि 39 नए ओजी वर्करों की पहचान कर 18 को पीएसए के तहत गिरफ्तार ...और पढ़ें

    Hero Image

    : कठुआ में 39 नए अंडरग्राउंड वर्कर की हुई पहचान (File Photo)

    जागरण संवाददाता, कठुआ। जिले में आतंक समर्थकों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। जिले में 39 नए ओजी वर्करों की पहचान की गई है। इनमें से पुलिस ने 18 को गिरफ्तार कर पीएसए लगाकर विभिन्न जिलों की जेलों में भेज दिया है। उक्त जानकारी बुधवार को एसएसपी मोहिता शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी।

    एसएसपी मोहिता ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। साथ ही यह भी कहा कि नववर्ष और आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। आतंकवाद और इससे जुड़ी घटनाओं की चुनौती हमेशा से बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है।

    हर मोर्चे पर पुलिस दूसरी एजेंसियों से मिलकर सतर्क है। हालांकि, किसी तरह की सीमा पार से कोई घुसपैठ या किसी तरह के हमले को लेकर कोई विशिष्ट इनपुट नहीं है। एसएसपी ने जानकारी दी कि बीते वर्ष पुलिस ने सीमा पार से आतंकियों द्वारा हथियार और नशा भेजने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है।

    इसमें 400 ग्राम हेरोइन, तीन बुलेट के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह रैकेट पंजाब से लेकर जम्मू तक चल रहा था। एसएसपी ने दावा किया कि बीते वर्ष अपराध के दर्ज होने वाले मामलों में पुलिस ने इन्हें हल करने में 80 फीसदी कामयाबी पाई है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छा परिणाम है। हमारा मकसद है कि नए वर्ष में भी इसे और बेहतर किया जाए।

     25 गैंगस्टरों की हिस्ट्रीशीट खोली गई

    सालभर का लेखा जोखा साझा करते हुए एसएसपी ने जानकारी दी कि बीते वर्ष जिले में आतंकवाद से संबंधित 4 एफआइआर दर्ज हुई हैं। इसमें 2 आतंकी मारे गए, जबकि 7 आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 7 गैंगस्टर को पकड़ा गया,जबकि 25 गैंगस्टरों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इनकी बेनामी संपत्तियों जब्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    इसके अलावा पुलिस ने नशा तस्करी, खनन और पशु तस्करी पर भी कड़ी कार्रवाई की है। जिले में 118 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2 हजार इनके चंगुल से छुड़ाया गया। तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले 100 वाहनों को जब्त कर इनका पंजीकरण रद करने की सिफारिश भी की गई है।

    नशा तस्करी के 128 एफआइआर दर्ज की गई। इसमें 158 गिरफ्तार किए गए हैं। 11 तस्करों की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 37 लोगों पर पीएसए लगाया गया। इनमें 12 नशा तस्कर शामिल हैं। खनन में इस्तेमाल 600 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इनसे डेढ़ करोड़ जुर्माना वसूला गया है। साइबर अपराध के मामलों में 4 करोड़ रुपये की रिकवरी कर पीड़ितों को लौटाई गई है।

    कुत्ते ने नोचा था पशु का शव

    कुछ दिन पहले कठुआ के कैप्टन सुनील चौधरी स्मारक के पास मिला कटा हुआ सिर भैंस के बच्चे का था। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि एक कुत्ता बच्चे के सिर को नौच कर बाहर ले लाया आया था। कुछ भ्रामक स्थति बनी थी। लोगों को चाहिए कि इस तरह के मामलों को मुद्दा न बनाए।