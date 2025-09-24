Language
    कठुआ के बिलावर में BJP नेता के बेटे ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, घर के पॉली हाउस में मिला शव

    By Karun Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:29 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बिलावर में भाजपा नेता लुकेश सिंह सुम्बडीया के 22 वर्षीय बेटे रोहित सिंह ने अपने घर के पाली हाउस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। धमाके की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो उन्हें रोहित का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    भाजपा नेता के पुत्र ने गोली मारकर की आत्महत्या (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, बिलावर। गांव किशनपुर में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब 22 वर्षीय युवक ने पाली हाउस में 12 बोर की बंदूक से शूट कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कठुआ से एफएसएल की टीम पहुंच कर सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है।

    बुधवार दोपहर किशनपुर में भाजपा बिलावर मंडल अध्यक्ष लुकेश सिंह सुम्बडीया के पाली हाउस मे धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोग पाली हाउस का दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गए, लेकिन अंदर का दृश्य देख हर कोई हक्का-बक्का रह गया, क्योंकि 22 वर्षीय रोहित सिंह पुत्र लुकेश सिंह सुम्बडीया का शव लहू लुहान पड़ा हुआ था। बताया जाता है कि उसने 12 बोर बंदूक से स्वयं को शूट कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

    सूचना मिलते ही बिलावर पुलिस मौके पर पहुंच कर बंदूक व शव को अपने कब्जे में लिया और उपजिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा कर अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया। उधर, रोहित सिंह की मौत होने की समाचार मिलते ही स्थानीय विधायक सतीश शर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व पंच व घटनास्थल पर में पहुंचे।