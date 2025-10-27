जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लापता लड़की को परिवार से मिलाया

संवाद सहयोगी, बिलावर। बिलावर पुलिस ने 5 अक्टूबर से मांडली से लापता 18 वर्षीय युवती मुस्कान अख्तर को उसके परिवार से मिलाने में सफलता प्राप्त की। एसएसपी मोहिता शर्मा के मार्गदर्शन में खुर्शीद बेगम ने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद बिलावर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। एसडीपीओ नीरज पडियार की देखरेख में इंस्पेक्टर ज़हीर मुश्ताक के नेतृत्व में एक टीम ने विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की। तकनीकी सहायता और मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से, पुलिस ने लापता लड़की को बरामद किया।