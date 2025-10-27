जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लापता लड़की को परिवार से मिलाया
बिलावर पुलिस ने मांडली से लापता 18 वर्षीय मुस्कान अख्तर को ढूंढकर उसके परिवार को सौंप दिया। एसएसपी मोहिता शर्मा के मार्गदर्शन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एसडीपीओ नीरज पडियार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से लड़की को बरामद किया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुस्कान को उसके परिवार को सौंप दिया गया।
संवाद सहयोगी, बिलावर। बिलावर पुलिस ने 5 अक्टूबर से मांडली से लापता 18 वर्षीय युवती मुस्कान अख्तर को उसके परिवार से मिलाने में सफलता प्राप्त की। एसएसपी मोहिता शर्मा के मार्गदर्शन में खुर्शीद बेगम ने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई।
इसके बाद बिलावर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। एसडीपीओ नीरज पडियार की देखरेख में इंस्पेक्टर ज़हीर मुश्ताक के नेतृत्व में एक टीम ने विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की। तकनीकी सहायता और मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से, पुलिस ने लापता लड़की को बरामद किया।
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मुस्कान को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया। यह घटना स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और पुलिस की तत्परता का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है।
