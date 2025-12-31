VIDEO: लेह-लद्दाख में फ्रेश स्नोफॉल... नए साल पर पर्यटकों की चांदी, न्यू-ईयर पर कैसा रहेगा मौसम?

डिजिटल डेस्क, जम्मू। ताजा हिमपात ने द्रास क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। पूरी वादी सफेद बर्फ की चादर से गुलजार हो चुकी है। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है, जहां सर्दियों में तापमान बेहद कम हो जाता है।

बर्फबारी बड़ी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करती है। नए साल पर ताजा स्नेफॉल से यहां पर सैलानियों की बाढ़ आई है और लोग बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। VIDEO | Ladakh : Fresh snowfall blankets Drass region in a white sheet of snow.



Drass is one of the coldest inhabited places in the world, with extremely low winter temperatures. pic.twitter.com/MCBxEEZBwp — Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2025 कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हुई है, जिससे सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल सफेद चादर से ढक गए हैं। इससे नए साल पर पर्यटकों और स्थानीय पर्यटन उद्योग में खुशी है।

संभावित बर्फबारी के चलते कई प्रमुख मार्ग एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। यात्रियों की मांग पर विशेष ट्रेन सेवा की अवधि भी बढ़ाई गई है।