VIDEO: लेह-लद्दाख में फ्रेश स्नोफॉल... नए साल पर पर्यटकों की चांदी, न्यू-ईयर पर कैसा रहेगा मौसम?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    लद्दाख के द्रास क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे यह सफेद चादर से ढक गया है। कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल भी बर्फ से ढके हैं, ज ...और पढ़ें

    ताजा हिमपात ने द्रास क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है (फोटो: PTI)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। ताजा हिमपात ने द्रास क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। पूरी वादी सफेद बर्फ की चादर से गुलजार हो चुकी है। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है, जहां सर्दियों में तापमान बेहद कम हो जाता है। 

    बर्फबारी बड़ी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करती है। नए साल पर ताजा स्नेफॉल से यहां पर सैलानियों की बाढ़ आई है और लोग बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं।

     

    कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हुई है, जिससे सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल सफेद चादर से ढक गए हैं। इससे नए साल पर पर्यटकों और स्थानीय पर्यटन उद्योग में खुशी है।

    संभावित बर्फबारी के चलते कई प्रमुख मार्ग एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। यात्रियों की मांग पर विशेष ट्रेन सेवा की अवधि भी बढ़ाई गई है।

    संभावित बर्फबारी के कारण किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी, बांदीपोरा-गुरेज तथा कुपवाड़ा-करनाह मार्ग पर एहतियातन यातायात बंद कर दिया गया है।

    मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 दिसंबर और एक जनवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू समेत कई हिस्सों में कोहरा रहेगा। कश्मीर के विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग, गुरेज, तुलैल, राजदानपास, कुपवाड़ा के माछिल समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है।

     

     