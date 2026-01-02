Language
    वैष्णो देवी से नहीं... जम्मू से दौड़ेगी कश्मीर के लिए वंदे भारत, कश्मीर में इस साल इन परियोजनाओं पर लगेगी मुहर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:29 AM (IST)

    जम्मू से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस (जागरण फोटो)

    दिनेश महाजन, जम्मू। नववर्ष 2026 जम्मू-कश्मीर के लिए रेल विकास के क्षेत्र में नई उम्मीदों और बड़े बदलावों का साल साबित होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने जम्मू-कश्मीर में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया है। वर्ष 2026 में कई महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है, जिससे न केवल यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

    वर्ष 2026 में जम्मू रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना के तहत स्टेशन पर दूसरा प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा। इसके साथ ही स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या तीन से बढ़ाकर सात कर दी जाएगी।

    विस्तारित स्टेशन परिसर में आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह बदलाव जम्मू रेलवे स्टेशन को उत्तर भारत के प्रमुख आधुनिक स्टेशनों की श्रेणी में लाने की दिशा में अहम कदम होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2026 जम्मू-कश्मीर के लिए रेल विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

    आधुनिक रेलवे स्टेशन, नई ट्रेन सेवाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक परियोजनाओं के साथ भारतीय रेलवे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। नई रेल परियोजनाएं न केवल यात्रियों के सफर को आसान बनाएंगी, बल्कि जम्मू-कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से और मजबूती से जोड़ेंगी

    देश के अमृत रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल ऊधमपुर रेलवे स्टेशन भी वर्ष 2026 में नए कलेवर में नजर आएगा। स्टेशन को अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्टेशन भवन के सौंदर्यीकरण, बेहतर प्लेटफार्म, शेल्टर, पार्किंग और यात्री सुविधाओं का विकास इसी वर्ष पूरा होने की उम्मीद है।

    जम्मू से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

    वर्ष 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शामिल है। अब तक वंदे भारत कटड़ा तक सीमित थी, लेकिन कश्मीर रेल लिंक के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद यह ट्रेन सीधे जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। इसके अलावा रेलवे जम्मू-कश्मीर के बीच दो और नई ट्रेनों को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है।

    इसके साथ ही कटड़ा से श्रीनगर के बीच डीएमयू (डिजल मल्टीपल यूनिट) ट्रेन चलाने की योजना भी इसी वर्ष पूरी होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय यात्रियों को किफायती और नियमित रेल सेवा मिलेगी।

    नए रेल रूट से बदलेगा जम्मू-कश्मीर का संपर्क

    जम्मू-कश्मीर में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए नए रूटों पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें जम्मू-पुंछ और जम्मू-बिलावर रेल लाइन प्रमुख हैं। यदि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है तो दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा, जिससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

    बाढ़ से क्षतिग्रस्त रेल लाइन

    सितंबर 2025 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण कठुआ और माधोपुर के बीच रेल लाइन को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके चलते कई महीनों से इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित है। रेलवे ने युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य शुरू किया है,

    जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लाइन बहाल होने के बाद इस सेक्शन पर फिर से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई को भी राहत मिलेगी।