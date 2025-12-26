जम्मू रेल मंडल की वंदे भारत ट्रेनों में विज्ञापन अधिकारों की ई-नीलामी, एक नई पहल जो रेलवे के राजस्व में वृद्धि करेगी
जम्मू रेल मंडल ने वंदे भारत ट्रेनों में विज्ञापन अधिकारों के लिए ई-नीलामी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे के राजस्व को बढ़ाना है। यह ई-नीलामी विज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। गैर किराया राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से जम्मू रेल मंडल द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू रेल मंडल की सभी वंदे भारत ट्रेनों के इंटर-कोच स्लाडिंग दरवाजों पर विज्ञापन अधिकारों के आवंटन के लिए पहली बार ई-नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह ई-नीलामी बीते वीरवार को आयोजित की गई।
इससे पहले सितंबर माह में जम्मू मंडल की वंदे भारत ट्रेनों में लगी एलईडी स्क्रीन के विज्ञापन अधिकारों को पांच वर्षों के लिए आवंटित किया गया था, जिससे रेलवे को आगामी पांच वर्षों में लगभग 1.3 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। उसी दिशा में यह नई पहल रेलवे के वैकल्पिक आय स्रोतों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
हाल ही में संपन्न ई-नीलामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदरूनी इंटर-कोच स्लाडिंग दरवाजों पर विज्ञापन उपयोग के लिए आयोजित की गई थी। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत विज्ञापन अधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे न केवल जम्मू मंडल के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि यात्रियों के सफर को अधिक आकर्षक बनाने के साथ-साथ स्थानीय एवं राष्ट्रीय ब्रांडों को प्रभावी प्रचार का मंच भी मिलेगा।
तीन वर्षों में होगी करीब 44.17 लाख रुपये की आय
ई-नीलामी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन संख्या 26401/26402 से तीन वर्षों में लगभग 12.74 लाख रुपये, ट्रेन संख्या 26403/26404 से करीब 13.73 लाख रुपये तथा ट्रेन संख्या 22478/22477 से लगभग 17.70 लाख रुपये का गैर किराया राजस्व अर्जित होगा। इस प्रकार रेलवे को तीन वर्षों की अवधि में कुल लगभग 44.17 लाख रुपये की आय होगी।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि यह पहल दर्शाती है कि भारतीय रेलवे राजस्व सृजन के नए और अभिनव रास्ते तलाश रही है। वंदे भारत ट्रेनें प्रीमियम सेवा होने के कारण विज्ञापन दाताओं के लिए एक विशिष्ट और प्रभावी मंच प्रदान करती हैं। यह कदम रेलवे की व्यापक नीति के अनुरूप है, जिससे यात्रियों को उपयोगी जानकारी के साथ आकर्षक विज्ञापन देखने का अवसर मिलेगा और उनकी यात्रा का अनुभव और भी बेहतर होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।