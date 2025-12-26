वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किल, कोहरे की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें रद
वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। कोहरे के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस समेत चार ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को अस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। उत्तर भारत में कोहरे से रेल सेवाएं प्रभावित हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर वीरवार दूसरे दिन भी ट्रेनों के संचालन पर असर रहा। यहां विभिन्न रूटों से आने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची।
जम्मू से एक ट्रेन के प्रस्थान में देरी हुई, जबकि चार ट्रेनों को रद किया गया। ट्रेनों में लेटलतीफी और उनके रद होने से यात्री परेशान हैं। रद की गई ट्रेनों में दिल्ली-उधमपुर एसी एक्सप्रेस (122402/01), हमसफर एक्सप्रेस (22705/06), अमृतसर–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (26405) तथा विरावल–सोमनाथ एक्सप्रेस (19223/19226) शामिल हैं।
दो घंटे की देर से पहुंच रहीं ट्रेनें
रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीशक्ति एक्सप्रेस (22461) करीब दो घंटे की देरी से पहुंची। इसी तरह जम्मू राजधानी एक्सप्रेस (12425) एक घंटा 30 मिनट, हेमकुंट एक्सप्रेस (14609) तीन घंटे, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12445) एक घंटा, शालीमार एक्सप्रेस (14661) डेढ़ घंटा, पूजा एक्सप्रेस (12413) और बेगमपुरा एक्सप्रेस (12237) तीन-तीन घंटे विलंब से पहुंचीं। सियालदह एक्सप्रेस (13151) एक घंटे लेट रही।
इसके अलावा टाटामुरी एक्सप्रेस (18309) दो घंटे, सर्वोदया एक्सप्रेस (12477) दो घंटे, मालवा एक्सप्रेस (12919), नवयुग एक्सप्रेस (16777) और पूजा/अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में भी तीन घंटे तक की देरी दर्ज की गई। हालांकि, झेलम एक्सप्रेस (11077) अपने निर्धारित समय पर पहुंची। जम्मू से बेगमपुरा एक्सप्रेस (12238) को लगभग दो घंटे की देरी से रवाना किया गया।
