नववर्ष पर वैष्णो देवी धाम में होगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एसएसपी रियासी ने दिए कड़े निर्देश

जागरण संवाददाता, कटड़ा। नववर्ष 2026 पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए रियासी पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी क्रम में एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने रविवार को श्री माता वैष्णो देवी भवन में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की।

सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश इस बैठक का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना था। बैठक में एसएसपी रियासी ने सभी संबंधित अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि भवन क्षेत्र व आसपास के संवेदनशील स्थानों पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भगदड़ जैसी किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके।

'क्राउड मैनेजमेंट पर रखें फोकस' एसएसपी ने क्राउड मैनेजमेंट ऐप्स के प्रभावी उपयोग और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईसीसीसी पूरी तरह सक्रिय रहे, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग, त्वरित समन्वय और समय पर निर्णय लेकर भीड़ नियंत्रण को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।



उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पूर्ण सहयोग और तत्परता का आश्वासन बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटड़ा विपन चंद्रन, डीएसपी भवन महेश शर्मा, डीएसपी (पी) तानिया गुप्ता, एसएचओ पीएस भवन इंस्पेक्टर परमोद सिंह, प्रभारी पीपी अधकुवारी पीएसआई राघव चलोत्रा सहित छठी बटालियन सीआरपीएफ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सेना, सीआईडी, तहसीलदार भवन, एसडीएम भवन, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, आईटीबीपी और सिक्योरिटी विंग के अधिकारी मौजूद रहे।