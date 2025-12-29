जम्मू: श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ वैष्णो देवी धाम, हर दिन पहुंच रहे 30 हजार भक्त; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, जम्मू। नववर्ष के आगमन से पहले वैष्णो देवी धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। कटड़ा में रोजाना 25,000 से 30,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालु टोलियां बनाकर परिवार व दूसरों के साथ जय माता दी का जयघोष कर लगातार भवन की ओर रवाना हो रहें है।

सोमवार को दिनभर बादलों व सूर्यदेव में लुकाछिपी का खेल जारी रहा। इसके साथ ही बर्फीली हवाएं भी चलती रहीं। इसके बावजूद श्रद्धालुओं को जोश कम नहीं हुआ। माता के भक्त गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ भवन की और रवाना होते रहे। आधिकारिक आंकडों के अनुसार, बीते सप्ताह प्रतिदिन 15000 से 20000 तक श्रद्धालु आधार शिवीर कटड़ा पहुंच रहे थे। वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर 25000 से 30000 के मध्य पहुंच गया है।

बीते 28 दिसंबर को 25200 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी, तो वही 29 दिसंबर यानी कि सोमवार बाद दोपहर 3:00 तक करीब 15000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे।

नववर्ष के आगमन को लेकर रेलवे विभाग भी सतर्क है। बीते 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक कटड़ा और दिल्ली के बीच विशेष रेल सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ ही अन्य किसी तरह की परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर पुलिस, प्रशासन व श्राइन बोर्ड पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। सभी श्रद्धालुओं के आरएफआईडी यात्रा कॉर्ड की जांच की जा रही है।

श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जारी

बदलते मौसम के बावजूद कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को दिनभर उपलब्ध रही। वहीं, भवन मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा के साथ ही मां वैष्णो देवी भवन और भैरव घाटी के मध्य चलने वाली रोपवे केवल कार सेवा भी श्रद्धालुओं को पूरी तरह से उपलब्ध रही। श्रद्धालु सभी तरह की सेवाओं का लाभ उठाते हुए दिनभर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा करते नजर आए।





मां वैष्णो की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं, जिसके चलते कटड़ा के बाजारों में श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आधार शिवीर कटड़ा पहुंचना लगातार जारी है।



