    वैष्णो देवी कॉलेज में सीट विवाद पर विरोध तेज, LG के कार्यक्रमों में शामिल विधायकों पर भड़की संघर्ष समिति

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीट विवाद पर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का आंदोलन तेज हो गया है। समिति ने उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    वैष्णो देवी कॉलेज फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआइएमइ) में एमबीबीएस सीट विवाद पर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का आंदोलन उग्र रूप ले रहा है। समिति ने उपराज्यपाल के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी कर सियासी हलकों चिंता बढ़ा दी है।

    समिति ने साफ किया है कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जन प्रतिनिधियों के खुलेआम विरोध किया जाएगा। उनके खिलाफ घेराव, बहिष्कार और पुतला दहन जैसी कार्रवाइयां की जाएंगी।

    जानकारी के अनुसार, मंगलवार को उपराज्यपाल के एक कार्यक्रम में भाजपा के विधायक अरविंद गुप्ता और वरिष्ठ नेता श्याम लाल शर्मा की मौजूदगी ने संघर्ष समिति को और आक्रामक बना दिया है। समिति ने दावा किया है कि संबंधित विधायकों की तस्वीरें उनके पास हैं और जल्द ही बैठक कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तारीख तय की जाएगी।

    और तेज करेंगे आंदोलन

    संघर्ष समिति के वक्ता अभिषेक गुप्ता ने कहा कि नववर्ष में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोर कमेटी के सदस्य हर जिले में जाकर इसे जन आंदोलन का रूप देंगे और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह श्राइन बोर्ड के संसाधनों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

    समिति का यह भी दावा है कि मेडिकल कॉलेज में 50 में से 45 छात्रों का एक ही समुदाय से होना गंभीर सवाल खड़े करता है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम पर श्राइन बोर्ड और उसके शीर्ष पदाधिकारी मूकदर्शक बने रहे।