    जम्मू के झज्जर कोटली में वैन की टक्कर से दो ट्रक चालकों की मौत, दो लोग हुए जख्मी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झज्जर कोटली में एक तेज रफ्तार ईको वैन ने दो ट्रक चालकों को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान विनोद बाई और रमनीश के रूप में हुई है। वैन में सवार दो लोग भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    जम्मू के झज्जर कोटली में वैन की टक्कर से दो ट्रक चालकों की मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में सोमवार देर रात जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे पर तेज रफ्तार ईको वैन की टक्कर से दो ट्रक चालकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं।

    मृतक चालकों की पहचान विनोद बाई (40) पुत्र बच्छू बाई निवासी सालूम (गुजरात) और रमनीश (40) पुत्र सुरिंदर सिंह निवासी फरीदाबाद (हरियाणा) के रूप में हुई है। झज्जर कोटली पुलिस ने दोनों शवों को जीएमसी जम्मू के शवगृह में रखवा दिया है।

    दोनों के परिजनों के जम्मू पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं, वैन सवार घायलों की पहचान चालक शब्बीर अहमद निवासी जाबिलपोरा और फारूक अहमद रेशी निवासी टेकीबल तहसील बिजबिहाड़ा अनंतनाग के रूप में हुई है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे ऊधमपुर से जम्मू की ओर जा रही तेज रफ्तार एक ईको वैन जैसे ही पांजल, झज्जर कोटली के समीप पहुंची तो सड़क किनारे खड़े ट्रक के दो चालक अचानक सामने आ गए। इस दौरान वैन चालक दोनों को बचाने के दौरान वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन डिवाइडर से जा टकराया।

    इसके बाद दूसरी लेन में टैंकर से टकराने के बाद सड़क पार कर रहे दो चालकों को टक्कर मारते हुए एक अन्य ट्रक से टकराई कर ईको वैन पलट गई। हादसे में ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई।

    उक्त दोनों चालक ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा कर यातायात खुलने का इंतजार कर रहे थे। लोगों के अनुसार हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोकी गई थी। उधर, ईको वैन में सवार दो लोग घायल हुए हैं।