    Train Cancelled: जम्मू में कोहरे से रेल यातायात अस्त-व्यस्त, चार ट्रेनें रद; कई घंटों देरी से पहुंचीं

    By Dinesh Mahajan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    जम्मू में घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। ख़राब मौसम के चलते चार रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयीं और कई अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पह ...और पढ़ें

    जम्मू में कोहरे से रेल यातायात अस्त-व्यस्त (File Photo)


    जागरण संवाददाता, जम्मू। घने कोहरे के चलते बुधवार को रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण जम्मू आने वाली चार रेलगाड़ियां रद करनी पड़ीं, वहीं कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    रद की गई ट्रेनों में गरीब रथ एक्सप्रेस (12207), कालका एक्सप्रेस (14504), अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (26405) तथा वेरावल और सोमनाथ एक्सप्रेस (19223 और 19226) शामिल हैं। जम्मू पहुंचने वाली कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में एक घंटे से लेकर छह घंटे तक की देरी दर्ज की गई।

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार श्रीशक्ति एक्सप्रेस (22461) और जम्मू राजधानी एक्सप्रेस (12425) करीब आधा-आधा घंटा देरी से पहुंचीं। हेमकुंड एक्सप्रेस (14609) और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12445) एक-एक घंटे की देरी से जम्मू पहुंची। शालीमार एक्सप्रेस (14661) करीब डेढ़ घंटे लेट रही। सबसे ज्यादा देरी पूजा एक्सप्रेस (12413) और टाटानगरी एक्सप्रेस (18309) में दर्ज की गई, जो करीब छह-छह घंटे की देरी से जम्मू पहुंचीं। सर्वोदया एक्सप्रेस (12475) करीब पांच घंटे, मालवा एक्सप्रेस (12919) तीन घंटे और अर्चना एक्सप्रेस (12355) तथा लोहित एक्सप्रेस (15651) करीब चार-चार घंटे देरी से स्टेशन पहुंचीं।

    इसके अलावा बेगमपुरा एक्सप्रेस (12237), सियालदह एक्सप्रेस (13151) और झेलम एक्सप्रेस (11077) भी लगभग एक घंटे की देरी से आईं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी गई, जहां लोग अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए। कई यात्रियों ने घंटों इंतजार करने की मजबूरी को लेकर नाराजगी जताई।