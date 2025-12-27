Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Poonch News: मुगल रोड पर सरकारी गाड़ी से बनाई रील, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सस्पेंड; विभागीय जांच के आदेश

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    ट्रैफिक पुलिस ने पुंछ में मुगल रोड के सेक्टर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर गुल शेराज़ को सरकारी इनोवा क्रिस्टा इंटरसेप्टर का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में निलंब ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सस्पेंड (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। पुंछ में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को रील बनाने के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने मुगल रोड के सेक्टर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर गुल शेराज को सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई

    ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने वीडियो के लिए एक सरकारी इनोवा क्रिस्टा इंटरसेप्टर गाड़ी का इस्तेमाल किया, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। वायरल क्लिप में कथित तौर पर अधिकारी चलती कार की सनरूफ से बाहर निकला हुआ दिखा, जबकि गाड़ी पीर की गली के पास बर्फ से ढकी और फिसलन भरी मुगल रोड पर चल रही थी।

    प्रोफेशनल बर्ताव पर उठे सवाल

    अधिकारी ने कहा, ''इस घटना की आलोचना हुई। इलाके में खतरनाक मौसम और सड़क सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के प्रोफेशनल बर्ताव पर सवाल उठने लगे। उनके सस्पेंशन के बाद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार को मुगल रोड पर नया सेक्टर ऑफिसर ट्रैफिक तैनात किया गया है।''

    घटना की डिपार्टमेंटल जांच होगी

    जानकारी के अनुसार, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल जम्मू ने इस घटना की डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक राजौरी पुंछ को सौंपी गई है। सस्पेंड अधिकारी को तुरंत प्रभाव से ट्रैफिक पुलिस लाइंस रूरल जम्मू में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

    नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    इस बीच, एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक कैसर ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम या ट्रैफिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें ट्रैफिक कर्मी भी शामिल हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी।