Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू-कश्मीर में भीषण ठंड की आंड़ में आतंकी नहीं कर पाएंगे घुसपैठ, BSF चलाएगी 'ऑपरेशन सर्द हवा'

    By Vivek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:40 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (BSF) जनवरी में गणतंत्र दिवस से पहले घुसपैठ रोकने के लिए 'ऑपरेशन सर्द हवा' चलाएगा। जम्मू फ्रंटियर पर केंद्रित यह अभियान घने कोहरे और ठ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनवरी महीने में देशविरोधी तत्वों के खिलाफ आपरेशन सर्द हवा चलाएगी सीमा सुरक्षाबल।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। गणतंत्र दिवस में खलल डालने की आतंकियों की साजिशों को नाकाम बनाने के अपने अभियान के तहत सीमा सुरक्षाबल जनवरी महीने की कड़ी ठंड में ऑपरेशन सर्द हवा चलाकर घुसपैठ पर पूरी तरह से अंकुश लगाएगी। सीमा सुरक्षाबल जम्मू फ्रंटियर ने इस समय जम्मू संभाग में 202 किलोमीटर सीमा में से अपने 192 किलोमीटर के इलाकों में घने कोहरे व कड़ी ठंड से पैदा हो रही चुनौंतियों का सामना करने की पूरी तैयारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू फ्रंटियर राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इस समय बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। वहीं सीमा सुरक्षाबल की कश्महीर फ्रंटियर में इस अभियान के तहत सुरक्षा ग्रिड को और पुख्ता बनाएगी। ऑपरेशन सर्द हवा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीमा पर घने कोहरे व कम दृश्यता का फायदा उठाकर लांचिंग पैड पर बैठे आतंकी घुसपैठ कर इस ओर न आ पाएं।

    सीमा सुरक्षाबल के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जनवरी महीने शुरू होने वाला ऑपरेशन माह के अंत तक जारी रहेगा। जम्मू के मैदानी इलाकों से लेकर राजस्थान तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से खासतौर पर गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जम्मू में सर्दियों में घना कोहरा व धुंध घुसपैठ के लिए अनुकूल हालात पैदा करते हैं।

    ऐसे में ऑपरेशन सर्द हवा के तहत भारत–पाक सीमा पर निगरानी व गश्त को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ऐसा कर सुनिश्चित किया जाता है कि घुसपैठ की हर कोशिश समय रहते नाकाम हो। वहीं कश्मीर फ्रंटियर के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रडार आधारित व सेंसर आधारित उपकरणों के साथ-साथ बीएसएफ के शस्त्रागार में शामिल आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, ड्रोन आधारित निगरानी को भी काफी बढ़ाया गया है।

    विशेष रूप से प्रशिक्षित ड्रोन कमांडो, ड्रोन वारियर्स व बीएसएफ की दुर्गा वाहिनी इकाइयों को भी इस अभियान के तहत तैनात किया जाएगा। हवाई निगरानी व खुफिया क्षमता को और मजबूत किया जा रहा है।

    ऑपरेशन सर्द हवा के तहत जम्मू-कश्मीर भारत पाकिस्तान सीमा के संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी होगी। कश्मीर सेक्टर के दुर्गम क्षेत्र, जम्मू के अहम सुरक्षा चौकियां पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं।

    इस अभियान के तहत थर्मल इमेजिंग सिस्टम, अत्याधुनिक हथियार, हाईटेक निगरानी उपकरण, अतिरिक्त बलों की तैनाती व वाहनों से गश्त को तेज किया जाता है। बीएसएफ के अधिकारी और जवान फैंसिंग के नजदीक तैनात रहकर दिन-रात चौकसी बनाए रखते हैं।

    इसके साथ बीएसएफ की खुफिया इकाई, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, घुसपैठ, तस्करी व सीमा पार अवैध गतिविधियों को रोकना व सीमाओं पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण बनाए रखना है।