    बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

    By Rohit Jandiyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खारपोरा गांव में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। संयुक्त अभियान में सीआरपीएफ, भारतीय सेना, एसओजी औ ...और पढ़ें

    आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार-गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खारपोरा गांव के जंगल क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यह संयुक्त अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 176वीं बटालियन, भारतीय सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स, कुंज़र और पट्टन से विशेष अभियान समूह (एसओजी) की इकाइयों तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एसडीपीओ टंगमर्ग की निगरानी में चलाया गया।

    तलाशी के दौरान संयुक्त टीम ने जंगल के अंदर एक छिपा हुआ ठिकाना बरामद किया, जहां से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार, बरामद सामान में एक प्रेशर कुकर शामिल था, जिसमें मोटरसाइकिल की बैटरी फिट की गई थी और जिसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडी) का हिस्सा माना जा रहा है।

    इसके अलावा 53 राउंड एके-47 के कारतूस भी बरामद किए गए।ठिकाने से अन्य सामानों में नेल कटर, कंघी, प्लास, चाकू, एक डायरी, एक अतिरिक्त बैटरी और बिजली का तार शामिल है। यह सारा सामान एक छोटे डस्टबिन में पैक कर प्रेशर कुकर के भीतर छिपाकर रखा गया था, जिससे इसके विध्वंसक उपयोग के लिए संगठित भंडारण का संकेत मिलता है।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रेशर कुकर में लगे संदिग्ध विस्फोटक उपकरण को बाद में नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समाप्त किया जा सके।

    सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह बरामदगी उत्तरी कश्मीर के वन क्षेत्रों में आतंकियों द्वारा लाजिस्टिक सपोर्ट बनाए रखने की लगातार कोशिशों की ओर इशारा करती है। क्षेत्र में निगरानी और सख्त कर दी गई है तथा अन्य संभावित ठिकानों या सामग्री की मौजूदगी को खारिज करने के लिए आगे की तलाशी अभियान जारी हैं।