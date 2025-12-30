बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खारपोरा गांव के जंगल क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। यह संयुक्त अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 176वीं बटालियन, भारतीय सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स, कुंज़र और पट्टन से विशेष अभियान समूह (एसओजी) की इकाइयों तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एसडीपीओ टंगमर्ग की निगरानी में चलाया गया।

तलाशी के दौरान संयुक्त टीम ने जंगल के अंदर एक छिपा हुआ ठिकाना बरामद किया, जहां से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार, बरामद सामान में एक प्रेशर कुकर शामिल था, जिसमें मोटरसाइकिल की बैटरी फिट की गई थी और जिसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडी) का हिस्सा माना जा रहा है।

इसके अलावा 53 राउंड एके-47 के कारतूस भी बरामद किए गए।ठिकाने से अन्य सामानों में नेल कटर, कंघी, प्लास, चाकू, एक डायरी, एक अतिरिक्त बैटरी और बिजली का तार शामिल है। यह सारा सामान एक छोटे डस्टबिन में पैक कर प्रेशर कुकर के भीतर छिपाकर रखा गया था, जिससे इसके विध्वंसक उपयोग के लिए संगठित भंडारण का संकेत मिलता है।