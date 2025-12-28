Language
    श्रीनगर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी रियाज टपलू पर आरोप पत्र दायर

    By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीनगर में नौकरी दिलाने के नाम पर हुए बड़े धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया है। रियाज अहमद टपलू ना ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीनगर के सिटी जज (सब रजिस्ट्रार) की कोर्ट में एक बड़े पैमाने पर नौकरी दिलाने में धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दायर किया है।
    रोजगार दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़े रणबीर पीनल कोड की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।

    अधिकारियों के अनुसार यह मामला टंगमर्ग इलाके के कई लोगों द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत से शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीनगर के सौरा, आंचार डगापोरा के रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक टपलू के बेटे रियाज अहमद टपलू ने उन्हें धोखा दिया।

    आरोपी ने कथित तौर पर जाने-माने अस्पतालों और बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी दिलाने का वादा किया और इस बहाने बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये की बड़ी रकम वसूली।

    जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके और वर्दी का सामान देकर नौकरी के आफर को असली दिखाने के लिए पीड़ितों को और गुमराह किया।

    जांच के दौरान यह पहली नज़र में साबित हुआ कि टपलू साई एनजीओ कंसल्टेंसी नाम से एक फर्जी गैर सरकारी संगठन चला रहा था जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए किया था।

    आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि जांच में पता चला कि आरोपी ने जाली दस्तावेज़ जारी करके और नौकरी दिलाने का झूठा भरोसा दिलाकर नौकरी ढूंढने वालों को सिस्टमैटिक तरीके से धोखा दिया।

    जांच में यह निष्कर्ष निकला कि वह जानबूझकर धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज़ों को असली के तौर पर इस्तेमाल करने जैसे कामों में शामिल था जिससे उसने गंभीर आर्थिक अपराध किए और कमज़ोर बेरोजगार युवाओं का शोषण किया।

    सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने औपचारिक रूप से सक्षम अदालत के सामने न्यायिक जांच और ट्रायल के लिए चार्जशीट पेश की।इस बीचए क्राइम ब्रांच ने रोज़गार से जुड़े घोटालों को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही नौकरी ढूंढने वालों से भर्ती एजेंसियों की क्रेडेंशियल वेरिफाई करने और बिना सही वेरिफिकेशन के कोई भी पेमेंट करने से बचने का आग्रह किया।
