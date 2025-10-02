Language
    'लद्दाख के लोगों पर अत्याचार, ये ब्रिटिश सरकार'; सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का फूटा गुस्सा

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए लद्दाख के लोगों पर पुलिस अत्याचार का आरोप लगाया। उन्होंने लद्दाख की स्थिति की तुलना ब्रिटिश भारत से की और गृह मंत्रालय पर लद्दाख पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अंगमो ने यह भी कहा कि पुलिस एक एजेंडे के तहत काम कर रही है।

    सोनम वांगुचक ने लद्दाख हिंसा पर फिर दी प्रतिक्रिया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (एचएआईएल) की सीईओ गीतांजलि जे अंगमो ने गुरुवार को केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और केंद्र शासित प्रदेश में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख के लोगों पर पुलिस अत्याचार का आरोप लगाया।

    लद्दाख की मौजूदा स्थिति की तुलना ब्रिटिश भारत के समय से करते हुए, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लद्दाख पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा,

    क्या भारत सचमुच आज़ाद है? 1857 में, 24,000 अंग्रेजों ने महारानी के आदेश पर 30 करोड़ भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। आज, गृह मंत्रालय के आदेश पर, एक दर्जन प्रशासक 2,400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग करके 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार और अत्याचार कर रहे हैं।

    अंगमो ने गृह मंत्रालय और पुलिस की आलोचना ऐसे समय में की है जब 24 सितंबर को हुई हिंसा के जवाब में लेह में कर्फ्यू और पुलिस गोलीबारी जारी है।

    सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद गीतांजलि ने वांगचुक पर एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में होने के आरोपों का खंडन किया है और लद्दाख पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी जो भी कह रहे हैं उनका एक एजेंडा है। वे किसी भी हालत में छठी अनुसूची को लागू नहीं करना चाहते और किसी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)

