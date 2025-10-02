लेह में कैसे हुई चार लोगों की मौत? हिंसा की जांच को लेकर आदेश जारी, SDM मुकुल बेनीवाल को सौंपा जिम्मा

लद्दाख प्रशासन ने लेह हिंसा की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। नोब्रा के एसडीएम मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इस जांच से हिंसा के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में लेह हिंसा की अब जांच की जाएगी। इसे लेकर लद्दाख प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। नोब्रा के एसडीएम मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी बनाया गया है। उन्हें चार सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हिंसा में मारे गए चार लोगों की मौत की जांच करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है।

इससे पहले बुधवार को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 25 उच्च अधिकारी हुए शामिल बैठक में मुख्य सचिव पवन कोतवाल, पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल, डीआईजी श्रीनगर दक्षिण पीके सिंह, लेह के उपायुक्त, लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, सीओ 79, रजत जैन, सीओ 25 और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

अधिकारियों ने उपराज्यपाल को नवीनतम सुरक्षा परिदृश्य और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने पिछले सप्ताह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सामान्य स्थिति बहाल करने में सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के अथक प्रयासों की सराहना की।

हिंसा में चार लोगों की हुई थी मौत 24 सितंबर को लेह-लद्दाख में कई मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने अचानक हिंसा का रूप ले लिया। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने लद्दाख में भारी तोड़-फोड़ और आगजनी की थी। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी आग लगा दी थी।