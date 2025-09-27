Language
    जोधपुर जेल भेजे गए सोनम वांगचुक, NSA के तहत किया है गिरफ्तार; लेह में इंटरनेट बंद

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:59 AM (IST)

    जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तारी के बाद जोधपुर स्थानांतरित किया गया। वांगचुक पर हिंसा भड़काने और नियमों का उल्लंघन कर विदेश से चंदा प्राप्त करने का आरोप है जिसके चलते उनकी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं और निषेधाज्ञा जारी रही।

    NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक। (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, लेह। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद राजस्थान के जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

    सूत्रों ने पहले ही जानकारी दी थी कि वांगचुक को जल्द ही लद्दाख से बाहर ले जाया जा सकता है। NSA बिना जमानत के लंबी अवधि के लिए एहतियातन हिरासत में रखने की अनुमति देता है और इस बीच, वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

    सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने के मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। इससे उग्र हुए सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुश्किलें बढ़ेंगीं।

    लेह में इंटरनेट बंद

    इस बीच, लेह में लगातार तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा जारी रही और एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गईं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।

    सूत्रों ने बताया कि सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने उनके घर से गिरफ्तार किया और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद जोधपुर जेल ले जाया गया है।

    वांगचुक पर हिंसा भड़काने के अलावा नियमों का उल्लंघन कर विदेश से चंदा प्राप्त करने का भी आरोप है। इन्हीं आरोपों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को उनकी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का विदेशी फंडिंग (एफसीआरए) का लाइसेंस रद कर दिया था।

