'मेरे पति के साथ अपराधी जैसा व्यवहार...', गिरफ्तारी के बाद क्या बोलीं सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि?

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने प्रशासन की आलोचना की और इसे लोकतंत्र का सबसे खराब रूप बताया। लेह अपेक्स बाडी के शेरिंग दोरजे ने कहा कि सरकार बातचीत से पीछे हट रही है। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार 28-29 सितंबर को करने की बात कही। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोनम को निशाना बनाया जा रहा था इसलिए गिरफ्तारी तय थी।

जागरण टीम, लेह। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने कड़ी निंदा की। अंग्मो ने प्रशासन पर बिना किसी कारण उनके पति के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। अंग्मो ने कहा कि सरकार मेरे पति की छवि खराब करने के लिए झूठी बातें फैला रही है।

यह लोकतंत्र का सबसे खराब रूप है...बिना किसी कारण के उन्हें बस एक अपराधी की तरह गिरफ्तार कर ले जाया गया है। पुलिस ने इस दौरान हमारे घर में तलाशी की आड़ में तोड़फोड़ भी की। मेरे पति को राष्ट्रविरोधी बताया जा रहा है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अंग्मो, सोनम की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (एचआइएएल) की सह-संस्थापक भी हैं।

28-29 सितंबर को होगा मृतकों का अंतिम संस्कार केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत को लेकर लेह अपेक्स बाडी (एलएबी) के सह संयोजक शेरिंग दोरजे ने शुक्रवार को कहा कि हम हमेशा बातचीत के पक्षधर रहे हैं। केंद्र सरकार ही बातचीत से पीछे हटती रही है। इसलिए तो यहां हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों का संस्कार 28-29 सितंबर को होगा। उसके बाद ही हम दिल्ली जाने को लेकर कोई फैसला लेंगे।

बता दें कि दिल्ली जाने के लिए एलएबी के पैनल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के असगर अली करबलाई, कमर अली अखून, सज्जाद करगिली, लेह से थुप्सतान छेवांग, शेरिंग दोरजे, अशरफ अली बारचा के अलावा लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान शामिल हैं।

लेह में पत्रकारों से दोरजे ने कहा कि हमारे आंदोलन में कोई विदेशी हाथ नहीं है, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारा आंदोलन स्थानीय है। 'सुरक्षाबलों ने नहीं दी चेतावनी' उन्होंने कहा कि सुरक्षाबल ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाई है। उन्होंने दावा किया कि जितने भी लोग जख्मी हैं, उनमें से 95 प्रतिशत गोली या पैलैट लगने से जख्मी हुए हैं। डोडा, नेपाल, बिहार, तिब्बत के लोग जो वहां सड़क के आसपास खड़े थे, वे भी जख्मी हैं। उनके आधार पर कहा जा रहा है कि वे आंदोलन में शामिल थे और उन्होंने हिंसा फैलाई, जो गलत है। उपराज्यपाल ने भी ऐसा ही कहा है, जो गलत है।

लेह में पत्रकारों से बातचीत में दोरजे ने कहा कि अगर यहां विदेशी हाथ है, विदेशी फंडिंग है, तो यहां जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, वह क्या कर रही थीं, जो इन्हें अब पता चला। यह हमारे आंदोलन को बदनाम करने और सरकार की अपनी विफलता छिपाने का एक बहाना है।

सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पिछले कई साल से काम कर रहे हैं और विभिन्न संस्थानों से उन्हें वित्तीय मदद मिलती है। तब किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया और जबसे वह हमारे आंदोलन के समर्थक बने हैं, तभी से उनपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन को कुछ लोग राष्ट्रविरोधी बता रहे हैं, जो अनुचित है। यहां कोई राष्ट्रविरोधी नहीं है। जो हिंसा हुई, वह युवाओं में लगातार बढ़ रहे आक्रोष का नतीजा है।

तय था, सोनम को गिरफ्तार किया जाएगा : उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कोई हैरानी नहीं हुई है। केंद्र सरकार और भाजपा जिस तरह से सोनम को निशाना बना रही थी, उससे तय था कि आज नहीं तो कल, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लेकिन उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार किस दबाव में है। सोनम ने सच बोलने की कीमत चुकाई : महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स हैंडल पर लिखा कि सोनम की गिरफ्तारी बहुत चिंताजनक है। शांति, स्थिरता और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति को सिर्फ वादे पूरे करने की मांग करने के लिए सजा दी जा रही है।