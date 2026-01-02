जम्मू के सौहांजना में बनेगा भव्य सफेद संगमरमर मंदिर, सीमा पार तक फैलेगी शोभा

सतीश शर्मा, बिश्नाह। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र चार किलोमीटर दूर जम्मू के सौहांजना में भव्य मंदिर व गुरुकुल बनने जा रहा है। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनेगा। इसमें इस्तेमाल होने वाला संगमरमर वही होगा, जो लंदन में स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है।

मंदिर के निर्माण में 25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। दो मंजिला इस मंदिर की पहली मंजिल में श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी का समाधि स्थल होगा और ऊपरी मंजिल पर राम मंदिर व अन्य देवी-देवताओं की भव्य मूर्तियां लगेंगी। मंदिर परिसर में विशाल राष्ट्रध्वज लगाने की भी योजना है। इसकी शोभा सीमा पार तक जाएगी।

इस मंदिर को बनाने में दो से तीन वर्ष का समय लग सकता है। श्री द्वारिकानाथ शास्त्री के पुत्र श्री गंगाधर शास्त्री की अगुवाई में इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। सौहांजना में हाल में श्री गंगाधर शास्त्री की ओर से नौ दिवसीय गो-गोपाल महायज्ञ भी करवाया गया है। अब इसी स्थल से कुछ ही दूरी पर भव्य मंदिर व गुरुकुल बनने जा रहा है।