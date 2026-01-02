Language
    जम्मू के सौहांजना में बनेगा भव्य सफेद संगमरमर मंदिर, सीमा पार तक फैलेगी शोभा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:49 AM (IST)

    जम्मू के सौहांजना में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास 25 करोड़ रुपये की लागत से भव्य सफेद संगमरमर का मंदिर और गुरुकुल बनेगा। यह दो मंजिला मंदिर 63 फीट ऊंचा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जम्मू के सौहांजना में बनेगा भव्य सफेद संगमरमर मंदिर, सीमा पार तक फैलेगी शोभा (File Photo)

    सतीश शर्मा, बिश्नाह। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र चार किलोमीटर दूर जम्मू के सौहांजना में भव्य मंदिर व गुरुकुल बनने जा रहा है। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनेगा। इसमें इस्तेमाल होने वाला संगमरमर वही होगा, जो लंदन में स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है।

    मंदिर के निर्माण में 25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। दो मंजिला इस मंदिर की पहली मंजिल में श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी का समाधि स्थल होगा और ऊपरी मंजिल पर राम मंदिर व अन्य देवी-देवताओं की भव्य मूर्तियां लगेंगी। मंदिर परिसर में विशाल राष्ट्रध्वज लगाने की भी योजना है। इसकी शोभा सीमा पार तक जाएगी।

    इस मंदिर को बनाने में दो से तीन वर्ष का समय लग सकता है। श्री द्वारिकानाथ शास्त्री के पुत्र श्री गंगाधर शास्त्री की अगुवाई में इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। सौहांजना में हाल में श्री गंगाधर शास्त्री की ओर से नौ दिवसीय गो-गोपाल महायज्ञ भी करवाया गया है। अब इसी स्थल से कुछ ही दूरी पर भव्य मंदिर व गुरुकुल बनने जा रहा है।

    मंदिर का निर्माण गुजरात अंबाजी मार्बल कंपनी की ओर से करवाया जा रहा है। गुजरात से आए कंपनी के अधिकारियों, इंजीनियर व डिजाइनरों ने क्षेत्र का दौरा कर जायजा भी लिया। प्लानर रोशभ ने बताया कि आशापुरा स्टोन आर्ट से मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। इस मंदिर की ऊंचाई 63 फीट होगी। यह 65 बाया 87 फीट क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंदिर में छह प्रवेश व छह ही निकास द्वार होंगे।