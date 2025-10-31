यात्रीगण कृपया ध्यान दें! जम्मू, कटड़ा और उधमपुर रूट की कई ट्रेनें मार्च 2026 तक रद

जागरण संवाददाता, जम्मू। उत्तर रेलवे ने ट्रैक से संबंधित रखरखाव कार्यों के चलते जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और बलिदान कैप्टन तुषार महाजन, उधमपुर से चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से शार्ट-ओरिजिनेट भी किया जाएगा।

यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक सुधार कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रभावित ट्रेनों में दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, कटड़ा, अमृतसर, बारमेर, कोटा, दुर्ग, भोपाल, इंदौर, कालका, साबरमती और अन्य प्रमुख स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं।

रद होने वाली ट्रेनें 12207 जम्मू तवी से काठगोदाम जाने वाली यह ट्रेन 31 मार्च 2026 तक रद रहेगी।

12208 काठगोदाम- जम्मू तवी गरीब रथ एक्सप्रेस 29 मार्च 2026 तक रद।

12265 दिल्ली सराय रोहिल्ला–जम्मू तवी दूरंतो एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक रद रहेगी।

12266 जम्मू तवी–दिल्ली सराय रोहिल्ला दूरंतो एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक रद रहेगी।

14503 कालका–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक रद।

14504 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–कालका एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक।

14611 गाज़ीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस 27 मार्च 2026 तक रद।

14612 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस 26 मार्च 2026 तक रद।

19107 भावनगर–मकंदपुर जनभूमि एक्सप्रेस 29 मार्च 2026 तक रद।

इसी प्रकार 2401-02 दिल्ली सराय रोहिल्ला–उधमपुर एसी एक्सप्रेस-दिल्ली, 22401-02 उधमपुर-सफदरगंज-उधमपुर, 22439 नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत-नई दिल्ली, 22705-06 तिरुपति–जम्मू तवी-हमसफर एक्सप्रेस-जम्मू तवी आगामी महीनों में रद रहेंगी। यह सभी ट्रेनें मार्च 2026 तक जम्मू से रद रहेंगी। जबकि अन्य स्टेशनों से चलेगी (शार्ट-ओरिजिनेट किया गया)