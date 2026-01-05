Language
    पुंछ से भागकर पाकिस्तान गए आतंकियों की अब खैर नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने 310 को किया चिह्नित; संपत्तियां होंगी जब्त

    By Naveen Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:15 PM (IST)

    सुरक्षाबलों से बचने के लिए नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर भागे पुंछ के 300 से अधिक आतंकी अब सक्रिय हो गए हैं। ये आतंकी आईएसआई के ...और पढ़ें

    पुंछ के भागे आतंकी पाकिस्तान से चला रहे नार्को-टेरर नेटवर्क। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। सुरक्षाबलों से बचने के लिए एलओसी पार कर पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर भागे, सीमावर्ती जिला पुंछ से भागे आतंकी और उनके ओवरग्राउंड वर्कर अब फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं।

    वह वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन नियंत्रण रेखा के पार बैठ पुंछ-राजौरी समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में नार्काे टेरर और आतंकियों के वित्तीय तंत्र को चलाने के साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ के लिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसएआई के लिए आंख-नाक-कान का काम कर रहे हैं।

    पुलिस और विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने जिला पुंछ के ऐसे 300 से ज्यादा आतंकियों को चिह्नित करते हुए उनकी परिसंपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा के शुरू होने से लेकर अब तक जिला पुंछ से 2500 लाेग अवैध तरीके से गुलाम जम्मू-कश्मीर गए हैं।

    इनमें से 310 आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए आज भी काम करते हुए पाए गए हैं। इनमें से कुछ आतंकियों के पुराने गाइड भी हैं और विगत कुछ वर्षों से राजौरी-पुंछ में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ मेें अहम भूमिका निभा रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान बैठे आतंकी संगठनों के सरगनाओं ने इन्हें पुंछ में अपने स्थानीय नेटवर्क और रिश्तेदारों के साथ विभिन्न माध्यमों से संपर्क बनाने, उनके जरिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने और जिहादी एजेंडे को गति देने के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती का जिम्मा सौंपा है।

    इनमें से अधिकांश का संबंध पुंछ,मेंढर, सुरनकोट और साबजियां से है। इनमें से कईयों ने सऊदी अरब, दुबई, ओमान और कुछ अन्य मुल्कों में काम करने वाले जिला पुंछ के नागरिकों से संपर्क कर, उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया है।

    उन्होंने बताया कि पुंछ में नार्काे टेरर और ड्रोन से हथियारों व अवैध नशीले पदार्थाें से संबधित मामलों की जांच केदौरान भी पता चला कि पुंछ में सुरक्षाबलों से बचने के लिए गुलाम जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान भागने वाले स्थानीय आतंकी इस पर नेटवर्क में शामिल हैं। यह हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश और तहरीकुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के साथ जुढ़े हुए हैं।

    इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार,सीमा पार बैठे पुंछ के आतंकियों को चिह्नित किया जा जा रहा है। उनकी जम्मू कश्मीर में सभी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। अदालतमें उनके खिलाफ लंबित मामलों का भी संज्ञान लिया जा रहा है।

    उन्हें वहां से वापस लाकर कानून के मुताबिक दंड दिलाने में जो संभव हो सकता है, किया जा रहा है। उनकी परिसंपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है। गत सप्ताह ही पुंछ जिले के अलग अलग हिस्सों में पांच ऐसे आतंकियों की जो गुलाम जम्मू-कश्मीर में बैठ, जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चला रहे हैं, संपत्ति की कुर्की की गई है। यह क्रम आगे भी चलेगा।