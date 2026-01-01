Language
    ऊधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी, चप्पा-चप्पा खंगाल रहे सुरक्षाबल; 1.5 KM दायरे में इंटरनेट सेवा निलंबित

    By Amit Mahi Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:08 PM (IST)

    ऊधमपुर के रामनगर और मजालता में आतंकियों की तलाश में व्यापक अभियान जारी है। जोफड़ के पंजियां तालाब के 1.5 किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऊधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला रामनगर और मजालता व आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुरक्षा बल आतंकियों को तलाशने के लिए चप्पा खंगाल रहे हैं।

    वहीं रामनगर थाना के जोफड़ के पंजियां तालाब इलाके के आसपास 1.5 किलोमीटर हवाई परिधी(एरियल डिस्टेंस) में मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की सूचना है।

    सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग के निर्देशों पर दूरसंचार प्रदाताओं ने उक्त क्षेत्र में अपनी मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित की है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग छिपे आतंकी व देश विरोधी तत्व न कर सकें इसक चलते सेवा निलंबित कर दी गई है।

    हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टी नहीं हुई है। वहीं जिला में रामनगर, मजालता क्षेत्रों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। सुरक्षा बल भीषण ठंड और बेदद कम तापमान तापमान के बावजूद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गश्त और तलाशी अभियान संचालित कर रहे हैं।

    वहीं डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में भी सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस स्पेशल आपरेशंस ग्रुप (एसओजी) आतंकियों की तलाश में लगातार आपरेशन जारी रखे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा सतर्कता उच्च स्तर पर है।

    गौरतलब है कि गत दिनों एसएसपी ऊधमपुर अमोद अशोक नागपुरे ने जोफड़ में प्रेस वार्ता कर इलाके में तीन आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताते हुए गत 20 दिनों से सघन तलाशी अभियान चलाने की जानकारी दी थी।