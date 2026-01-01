ऊधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी, चप्पा-चप्पा खंगाल रहे सुरक्षाबल; 1.5 KM दायरे में इंटरनेट सेवा निलंबित

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला रामनगर और मजालता व आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुरक्षा बल आतंकियों को तलाशने के लिए चप्पा खंगाल रहे हैं। वहीं रामनगर थाना के जोफड़ के पंजियां तालाब इलाके के आसपास 1.5 किलोमीटर हवाई परिधी(एरियल डिस्टेंस) में मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग के निर्देशों पर दूरसंचार प्रदाताओं ने उक्त क्षेत्र में अपनी मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित की है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग छिपे आतंकी व देश विरोधी तत्व न कर सकें इसक चलते सेवा निलंबित कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टी नहीं हुई है। वहीं जिला में रामनगर, मजालता क्षेत्रों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। सुरक्षा बल भीषण ठंड और बेदद कम तापमान तापमान के बावजूद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गश्त और तलाशी अभियान संचालित कर रहे हैं।