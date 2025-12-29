Language
    लद्दाख में बड़ी छलांग लगाने को तैयार एडवेंचर टूरिज्म, संगम पॉइंट बनेगा साहसिक पर्यटन का नया हब

    By Vivek Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घोषणा की है कि लेह के पास संगम प्वाइंट को एक साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थान सिंधु और जंस्कार ...और पढ़ें

    Hero Image

    साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा संगम प्वाइंट: कविंद्र गुप्ता (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लद्दाख एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। पर्यटन लद्दाख की आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख आधार है।

    इससे स्थानीय समुदायों की आजीविका को सशक्त करने के साथ आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प व ईको-टूरिज्म जैसे सहायक क्षेत्रों को भी मजबूती मिलती है।

    उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख प्रशासन लेह के संगम प्वाइंट को साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासत है।

    लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर श्रीनगर–लेह हाईवे पर स्थित है। संगम प्वाइंट पर सिंधु व जंस्कार नदियों का संगम होता है।

    सिंधु नदी के नीले जल व जंस्कार नदी के मटमैले जल के संगम देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है।

    रविवार को लेह के निकट संगम प्वाइंट के दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी को संरक्षित रखने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है।

    संगम प्वाइंट लद्दाख पर्यटन का प्रमुख आकर्षण व प्राकृतिक चमत्कार है। ऐसे स्थल घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के बीच लद्दाख की लोकप्रियता को और बढ़ाते हैं।

    उन्होंने कहा कि चारों ओर ऊंचे पर्वतों व घाटियों से घिरा यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थल है। संगम प्वाइंट आज साहसिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

    इस स्थान पर रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग व दर्शनीय पर्यटन जैसी गतिविधियां उपलब्ध हैं। यह श्रीनगर–लेह मार्ग पर यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है।

    उन्होंने यहां व्यू प्वाइंट, कैफेटेरिया व अन्य सुविधाओं के विकास की जरूरत पर बल देते हुए स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही।

    उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पर्यटन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हुआ है।

    प्रशासन सभी प्रमुख व संभावित पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और संपर्क सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है।

    उपराज्यपाल ने बताया कि अगले दो वर्षों में जोज़िला टनल के पूरा होने पर लद्दाख पूरा साल देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा रहेगा। इससे पर्यटन को नई गति मिलेगी व सर्दियों में भी आवागमन सुगम होगा।

    कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में शीतकालीन खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे वर्षभर पर्यटकों का आगमन होगा व स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    उन्होंने कहा कि लद्दाख प्रशासन विश्वस्तरीय पर्यटन ढांचे के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने लद्दाख को एक सुरक्षित, सतत और वर्षभर पर्यटन योग्य गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों, स्थानीय हितधारकों और पर्यटकों से बातचीत की।

    उन्हें जिम्मेदार पर्यटन को अपनाने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने देशवासियों से लद्दाख की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने की अपील भी की।