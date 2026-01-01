आरएसपुरा भूमि विवाद: बडयाल काजिया में विशेष जांच कमेटी गठित, टीम एक सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, जागरण. आरएसपुरा। गांव बडयाल काजिया में चल रहे भूमि विवाद को गंभीरता से लेते हुए उप जिला प्रशासन आरएसपुरा ने निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी तहसीलदार सुचेतगढ़ राहुल शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी।

जांच कमेटी में नायब तहसीलदार दबलैहड़ राजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार चकरोही करतार सिंह, नायब तहसीलदार वक्फ बोर्ड जम्मू, फील्ड इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड आरएसपुरा, संबंधित गिरदावर तथा पटवारी सुरेंद्र पाल सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले बुधवार को एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांव बडैयाल काजिया में दो पक्षों के बीच उत्पन्न भूमि विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गांव के नंबरदारों को भी आमंत्रित किया गया, ताकि जमीनी हकीकत से प्रशासन को अवगत कराया जा सके।

एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने बैठक के बाद बताया कि बडैयाल काजिया में वक्फ बोर्ड की भूमि की निशानदेही को लेकर वक्फ बोर्ड की ओर से राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने वक्फ बोर्ड को लिखित रूप में अवगत कराया कि मौजूदा समय में उक्त भूमि पर एक धार्मिक स्थल स्थित है और साथ ही गांव का एक परिवार उस भूमि पर खेती-बाड़ी करता चला आ रहा है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को यह जानकारी मिली कि कुछ लोग उक्त भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगा रहे हैं, जबकि राजस्व विभाग के पास इस संबंध में अब तक कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। ऐसे में पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने लाने और किसी भी प्रकार के भ्रम या तनाव को दूर करने के उद्देश्य से विशेष जांच कमेटी का गठन किया गया है।

एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जांच कमेटी स्थानीय लोगों, गांव के नंबरदारों और चौकीदारों से बातचीत कर सभी पक्षों की बात सुनेगी और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।